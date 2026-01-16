Querétaro, 16 de enero de 2026. — La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción logró vincular a proceso a 50 ex servidores públicos durante el último año por diversos delitos relacionados con actos de corrupción en Querétaro.

El fiscal Benjamín Vargas Salazar informó que las investigaciones se concentran principalmente en conductas como cohecho, peculado y ejercicio indebido del servicio público, prácticas que afectan el uso legal de recursos y la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre las personas vinculadas a proceso hay exfuncionarios que desempeñaron cargos de alto nivel, lo que evidencia que las indagatorias se realizan sin distinción de jerarquías.

El fiscal precisó que quienes sean encontrados culpables podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo similar.

Las investigaciones abarcan diferentes niveles de gobierno y dependencias estatales. Vargas Salazar explicó que los delitos más recurrentes involucran el uso indebido de recursos públicos y prácticas que vulneran la legalidad en el ejercicio de funciones gubernamentales.

La dependencia mantiene abiertas cerca de 400 carpetas de investigación, las cuales se encuentran en diferentes fases del proceso legal. El fiscal destacó que el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro se realiza de manera constante para garantizar que los recursos públicos se manejen con transparencia.

"Las investigaciones se realizan sin distinción de jerarquías", aseguró Vargas Salazar al referirse a los casos que involucran a funcionarios de alto nivel. La dependencia protege la legalidad en el uso de recursos públicos mediante indagatorias exhaustivas que garantizan el debido proceso.

Sobre el proyecto de Paseo 5 de Febrero, el fiscal aclaró que hasta ahora no existe ninguna denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, descartó que haya investigaciones relacionadas con esa obra de infraestructura en particular.