Querétaro, 3 de marzo de 2026. —El sistema de bicicletas compartidas QroBici inició pruebas en campo con estaciones instaladas y unidades disponibles en el primer cuadro de la ciudad, confirmó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles.
El lanzamiento público se prevé para los próximos días de marzo, una vez concluida la fase de validación de la aplicación en tiempo real.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 12 millones de pesos ejercidos desde el año pasado, se encuentra en etapa de pruebas con servidores públicos de al menos cinco dependencias municipales.
Personal de la Secretaría de Movilidad, la Agencia de Movilidad, la Dirección de Turismo, la Delegación Centro Histórico y la Superintendencia participa en los recorridos de validación.
Angeles detalló que las pruebas consisten en utilizar la aplicación móvil de QroBici en condiciones reales de operación, desde el desbloqueo de las bicicletas hasta su devolución en las estaciones. El objetivo es detectar posibles fallas técnicas antes de que el sistema quede abierto al público general, aseguró el funcionario.
Las estaciones se ubican en puntos estratégicos del primer cuadro, aunque la Secretaría no precisó la cantidad exacta ni las ubicaciones definitivas. El secretario adelantó que el sistema se lanzará de manera escalonada, con la primera etapa concentrada en la zona centro de Querétaro.