El grupo de queretanas quedó varado luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que provocó el cierre masivo de rutas aéreas en la región.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que aproximadamente siete mil mexicanos se encuentran en países de Medio Oriente, entre turistas y residentes, sin que hasta ahora se registren connacionales con afectaciones a su integridad física.

En Querétaro, las autoridades estatales han ubicado a 114 personas distribuidas entre queretanos varados en Emiratos Árabes, India, Abu Dabi e Israel.

Gudiño Torres detalló que de los connacionales que permanecían en Emiratos Árabes Unidos, 54 lograron obtener vuelos de salida. De ese total, 36 queretanos tienen programado su viaje para el próximo 9 de marzo, mientras que entre 20 y 21 personas partirán un día después.

Cuatro viajeros adicionales se ubican en Abu Dabi y una persona más en Israel, de acuerdo con el censo actualizado del gobierno estatal.

Aunque el espacio aéreo en la zona ha comenzado a reabrirse de manera gradual, la situación sigue siendo variable. Los ataques de represalia de Irán contra países del Golfo Pérsico, incluidos Emiratos Árabes, Qatar y Kuwait, han complicado la operación de vuelos internacionales y generado cierres intermitentes que dificultan la planificación de itinerarios.

Queretanos varados: gobierno de Querétaro mantiene coordinación con embajada

"El gobernador nos ha pedido estar atentos con cada uno de ellos", señaló el secretario de Gobierno, quien precisó que se mantiene comunicación permanente tanto con el representante del grupo en Dubái como con la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos.

Hasta el momento, los viajeros no han solicitado respaldo económico, ya que sus seguros de viaje y el propio gobierno emiratí han cubierto parte de los gastos de estancia.

El funcionario explicó que Emiratos Árabes Unidos ofreció inicialmente dos días de hospedaje adicional para turistas afectados por las cancelaciones, y se analiza la posibilidad de ampliar ese periodo mientras se estabilizan las operaciones aéreas.

Más de 20 mil viajeros de distintas nacionalidades se han visto afectados por cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, cuyos terminales sufrieron daños por los ataques iraníes durante el fin de semana.

Respecto al estado de salud de las y los queretanos, Gudiño Torres aseguró que todos se reportan bien, sin situaciones médicas de riesgo.

Si bien al inicio del conflicto presentaron nerviosismo ante la escalada bélica, actualmente se mantienen tranquilos y en contacto constante con sus familias en la entidad.

¿Cuándo regresarán los queretanos varados en Medio Oriente?

Diversas familias han contactado a la autoridad estatal para solicitar información, aunque existe comunicación directa entre los viajeros y sus parientes. El gobierno del estado afirmó que continuará brindando acompañamiento hasta que todas las personas regresen a territorio mexicano.

A nivel federal, la SRE reportó este martes que 121 mexicanos han sido evacuados por rutas terrestres desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar, y anticipó que la cifra podría incrementarse en las próximas horas.