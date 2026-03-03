QroBici arranca pruebas en el primer cuadro de Querétaro

Dependencias municipales realizan pruebas en campo con la aplicación del sistema de bicicletas compartidas.

Estación del sistema QroBici con bicicletas compartidas instalada en el primer cuadro de Querétaro durante fase de pruebas

Las estaciones de QroBici cuentan con bicicletas disponibles en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad.

Foto: QroBici.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 3 de marzo de 2026. —El sistema de bicicletas compartidas QroBici inició pruebas en campo con estaciones instaladas y unidades disponibles en el primer cuadro de la ciudad, confirmó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles.

El lanzamiento público se prevé para los próximos días de marzo, una vez concluida la fase de validación de la aplicación en tiempo real.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 12 millones de pesos ejercidos desde el año pasado, se encuentra en etapa de pruebas con servidores públicos de al menos cinco dependencias municipales.

Personal de la Secretaría de Movilidad, la Agencia de Movilidad, la Dirección de Turismo, la Delegación Centro Histórico y la Superintendencia participa en los recorridos de validación.

Angeles detalló que las pruebas consisten en utilizar la aplicación móvil de QroBici en condiciones reales de operación, desde el desbloqueo de las bicicletas hasta su devolución en las estaciones. El objetivo es detectar posibles fallas técnicas antes de que el sistema quede abierto al público general, aseguró el funcionario.

Las estaciones se ubican en puntos estratégicos del primer cuadro, aunque la Secretaría no precisó la cantidad exacta ni las ubicaciones definitivas. El secretario adelantó que el sistema se lanzará de manera escalonada, con la primera etapa concentrada en la zona centro de Querétaro.

gobiernomovilidadtransporte

Reciente

Vista de desarrollos habitacionales en San Juan del Río que impulsan el crecimiento urbano y el padrón catastral del municipio en 2026
San Juan del Río

Más de 107 mil claves catastrales marcan crecimiento acelerado de San Juan del Río

Municipio incorpora hasta 2 mil claves anuales por nuevos fraccionamientos y enfrenta reto en infraestructura.

Proyecto de transporte eléctrico con paradas en el primer cuadro de Querétaro para integración con microbús y estacionamientos
Querétaro

Transporte eléctrico en Querétaro tendrá 30 paradas en centro

Movilidad define rutas integradas a microbús y estacionamientos periféricos, aunque sin fecha de licitación.

Vista del Estadio Corregidora previo al partido Querétaro vs América por la jornada 10 del Clausura 2026
Deportes

Querétaro vs América en La Corregidora: claves del duelo de la jornada 10

América arrastra la goleada ante Tigres y enfrenta calendario saturado; Querétaro apuesta por su fortaleza local.

Árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra varados en Catar tras cierre aéreo por conflicto en Medio Oriente
Deportes

Árbitros mexicanos varados en Catar tras cierre aéreo por conflicto en Medio Oriente

FMF confirma apoyo consular y mantiene comunicación con silbantes retenidos en Doha.