Caen 30 personas ligadas a Los Salazar tras 12 cateos en Querétaro

Fuerzas federales y estatales ejecutan operativo contra célula que distribuía droga, traficaba armas y reclutaba sicarios en la capital queretana.

Elementos de fuerzas federales durante operativo de cateos contra célula de Los Salazar en Querétaro febrero 2026

Diego "N", alias "El Flaco", es señalado como operador de Los Salazar y coordinador de distribución de droga en la capital queretana.

Querétaro, 6 de febrero de 2026. —Un total de 30 personas fueron detenidas durante la ejecución de 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro, entre ellas Diego "N", alias "El Flaco", identificado como operador de la organización Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa.

El operativo fue resultado de una investigación de cuatro meses que inició con información de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La investigación incluyó análisis de patrones delictivos, vigilancias fijas y móviles durante los cuatro meses previos al operativo.

En la acción participaron elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y la Fiscalía General del estado, en lo que representa uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en la entidad durante los últimos meses.

De acuerdo con García Harfuch, Diego "N" coordinaba la venta y distribución de droga en la capital queretana. Además, el presunto operador está señalado por tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento para la organización criminal. La SSPC no precisó qué tipo de estupefacientes ni qué volumen de droga manejaba la célula desarticulada.

12 cateos contra Los Salazar revelan presencia del Cártel de Sinaloa en Querétaro

Los Salazar son una organización originaria de Sonora fundada por Adán Salazar Zamorano, alias "Don Adán", quien fue detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2023.

Históricamente operaron como brazo armado de Los Chapitos —hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— en la franja Sonora-Chihuahua, aunque desde finales de 2023 rompieron con esa facción tras una disputa por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

La detención de un operador de esta célula en Querétaro evidencia la expansión de sus actividades más allá de su zona tradicional de influencia en el noroeste del país.

En meses recientes, las autoridades federales han realizado diversos operativos en la entidad contra células de distintas organizaciones: en enero pasado fue capturado Ramón "N", alias "El Moncho", líder de Los Lavadora y vinculado al CJNG; en julio de 2025 cayeron dos integrantes del Cártel del Golfo que operaban como jefes de plaza, y en noviembre de 2024 el ataque al bar Los Cantaritos dejó 10 muertos en un enfrentamiento atribuido a disputas entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

García Harfuch indicó que los 12 cateos se ejecutaron de manera simultánea para evitar que los integrantes de la red pudieran alertarse entre sí. Los 30 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Querétaro han emitido información adicional sobre los aseguramientos realizados durante los cateos ni sobre posibles órdenes de aprehensión pendientes.

