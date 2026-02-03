Asesinan a balazos a padre de familia en Santa Anita, Oaxaca

Sujetos armados interceptan camioneta y disparan contra conductor en colonia Santa Anita.

Zona acordonada tras ejecutar a padre de familia en colonia Santa Anita, zona metropolitana de Oaxaca

El ataque armado ocurrió sobre la avenida Riberas del río Atoyac durante el horario de entrada escolar.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Feb 03, 2026
Oaxaca — 3 de febrero de 2026. —Sujetos armados interceptaron y asesinaron a balazos a un hombre de 44 años mientras viajaba con su esposa e hijo de 12 años rumbo a la escuela, este martes por la mañana en la colonia Santa Anita parte baja.

El ataque se registró aproximadamente a las 07:30 horas sobre la avenida Riberas del río Atoyac, cerca del Camino Antiguo a Cuilápam en la zona metropolitana de Oaxaca.

Rodolfo P. C. conducía una camioneta Chevrolet negra cuando los agresores lo emboscaron a escasos metros de la primaria Héroes de Chapultepec y de la Escuela Normal de Educación Preescolar. La familia había partido minutos antes desde su domicilio en San Juan Chapultepec con destino al centro educativo del menor, identificado como A. N.

Los disparos impactaron directamente al conductor, quien falleció en el interior del vehículo. C. A. A., esposa de la víctima, y el niño de 12 años no sufrieron lesiones físicas. Sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja los atendieron en el lugar por crisis nerviosa tras presenciar la agresión.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca arribó para iniciar las diligencias correspondientes. La dependencia confirmó el despliegue de un equipo especializado en delitos de alto impacto y la activación de protocolos interinstitucionales para dar con los responsables.

Rastrean ruta de escape mediante C5 en Oaxaca

Autoridades estatales solicitaron apoyo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia para identificar la trayectoria de huida de los atacantes. Cámaras de vigilancia en la zona metropolitana de Oaxaca podrían aportar elementos clave para la investigación del homicidio en Santa Anita.

Corporaciones policiales montaron filtros de revisión en vialidades aledañas al punto del ataque. Hasta el cierre de esta edición, ninguna persona había sido detenida en relación con los hechos. La Fiscalía de Oaxaca mantiene abiertas las líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

