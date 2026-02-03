La dependencia federal detalló que integrantes de las comandancias de la 11 Región y la 42 Zona militares realizaron el sábado 24 de enero la detención de cuatro personas en el municipio de Moris, Chihuahua.

Durante la intervención fueron aseguradas cuatro armas largas, 240 cartuchos útiles y siete cargadores que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En el Estado de México, personal de las comandancias de la Primera Región y la 37 Zona militares cumplimentó dos órdenes de cateo en el municipio de Chimalhuacán ese mismo día.

Los cateos en Chimalhuacán derivaron en la detención de ocho personas y el aseguramiento de dos inmuebles, además del decomiso de mil 743 dosis de droga sintética, 260 dosis de presunta cocaína y mil 205 dosis de marihuana.

Las sustancias fueron entregadas a las instancias ministeriales para diligencias legales correspondientes. La operación en territorio mexiquense representa uno de los aseguramientos más significativos de droga sintética registrados durante el fin de semana en la zona conurbada de la capital del país.

Ejército asegura arsenal y 165 kilos de metanfetamina en Baja California

En Baja California, las comandancias de la Segunda Región y Zona militar informaron que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizó patrullajes de vigilancia en el municipio de Tecate con apoyo de un dron en las inmediaciones del cerro El Cuchuma.

El operativo efectuado el viernes 23 de enero derivó en la detención de siete personas y el aseguramiento de diez armas de fuego (ocho largas y dos cortas), 13 cargadores, 129 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

Al día siguiente, en el municipio de San Quintín, personal militar adscrito al Puesto Militar de Seguridad "El Rosario" inspeccionó un tractocamión que presuntamente transportaba galones de aceite biodegradable.

Durante la revisión se localizaron 115 kilogramos de metanfetamina ocultos en el cargamento, por lo que el conductor fue detenido y el vehículo quedó asegurado.

También el sábado 24 de enero, en Tijuana, elementos de la Defensa brindaron apoyo a un operativo de cateo encabezado por la Fiscalía General de la República.

La acción derivó en el aseguramiento de un inmueble, 50 kilogramos de metanfetamina, cinco kilogramos de goma de opio, 17 cartuchos útiles y dos vehículos.

¿Cuántas personas fueron detenidas en los operativos militares del fin de semana?

Los operativos ejecutados por la Sedena durante el fin de semana en Chihuahua, Estado de México y Baja California derivaron en la detención de 19 personas: cuatro en Moris, Chihuahua; ocho en Chimalhuacán, Estado de México; y siete en Baja California durante las acciones desarrolladas en Tecate, San Quintín y Tijuana.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que a todas las personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales junto con las armas, drogas y demás objetos asegurados para las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Los operativos del Ejército Mexicano forman parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal para combatir el tráfico de drogas en rutas estratégicas del país, particularmente en la frontera norte donde opera el trasiego de metanfetamina hacia Estados Unidos.

Los 165 kilogramos de droga asegurados representan un golpe a las redes de distribución del narcotráfico que operan en Baja California.

Las acciones coordinadas de la Sedena con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República continuarán de manera permanente en diferentes regiones para desarticular células del crimen organizado dedicadas al tráfico de estupefacientes, posesión ilegal de armas y delitos contra la salud, con énfasis en las rutas del pacífico que conectan con la frontera norte del país.