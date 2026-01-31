San Juan del Río — 31 de enero de 2026. - Un hombre resultó con lesiones de gravedad después de trepar un espectacular sobre la autopista México-Querétaro y quedar atrapado entre los alambres de púas que protegen la estructura.
El incidente ocurrió a la altura de la comunidad de Loma Linda, en dirección a la capital del estado, donde elementos de la Guardia Nacional confirmaron que el sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de subir a la instalación.
Paramédicos trasladan en camilla al hombre rescatado del espectacular sobre la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
El espectacular forma parte de la infraestructura de prevención vial del gobierno federal y alberga un radar de velocidad. Los alambres de protección instalados en la estructura impidieron que el hombre descendiera por sus propios medios, por lo que fue necesario solicitar apoyo especializado para el rescate en espectacular de la autopista México-Querétaro.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate. En el sitio se observó una escalera recargada en la estructura, así como manchas de sangre sobre los postes, lo que sugiere que el hombre sufrió cortaduras al quedar enganchado en los alambres durante el ascenso o al intentar bajar.
Trasladan a hombre con lesiones graves a hospital
El sujeto presentaba diversas lesiones y aparentemente perdió el conocimiento durante el percance. Paramédicos lo colocaron en camilla y lo trasladaron a bordo de una ambulancia hacia un centro hospitalario para recibir atención médica. Las autoridades no precisaron si el estado de inconsciencia se debía a las heridas o al nivel de intoxicación etílica.
Personal de Protección Civil presente en el lugar se negó a proporcionar información sobre las circunstancias del accidente. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de rescate sobre la autopista.
El incidente generó afectaciones al flujo vehicular en ambos sentidos de la vía. El tráfico en dirección a la Ciudad de México se reportó más cargado de lo habitual, situación que podría agravarse durante el fin de semana largo por el puente. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por esta carretera federal.