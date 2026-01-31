Rescatan a hombre atrapado en espectacular de autopista México-Querétaro

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 31, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río — 31 de enero de 2026. - Un hombre resultó con lesiones de gravedad después de trepar un espectacular sobre la autopista México-Querétaro y quedar atrapado entre los alambres de púas que protegen la estructura.

El incidente ocurrió a la altura de la comunidad de Loma Linda, en dirección a la capital del estado, donde elementos de la Guardia Nacional confirmaron que el sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de subir a la instalación.

Bomberos realizan rescate de hombre atrapado en espectacular con radar de velocidad sobre autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Loma Linda, San Juan del R\u00edo Paramédicos trasladan en camilla al hombre rescatado del espectacular sobre la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

El espectacular forma parte de la infraestructura de prevención vial del gobierno federal y alberga un radar de velocidad. Los alambres de protección instalados en la estructura impidieron que el hombre descendiera por sus propios medios, por lo que fue necesario solicitar apoyo especializado para el rescate en espectacular de la autopista México-Querétaro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate. En el sitio se observó una escalera recargada en la estructura, así como manchas de sangre sobre los postes, lo que sugiere que el hombre sufrió cortaduras al quedar enganchado en los alambres durante el ascenso o al intentar bajar.

Trasladan a hombre con lesiones graves a hospital

Bomberos realizan rescate de hombre atrapado en espectacular con radar de velocidad sobre autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Loma Linda, San Juan del R\u00edo Paramédicos trasladan en camilla al hombre rescatado del espectacular sobre la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

El sujeto presentaba diversas lesiones y aparentemente perdió el conocimiento durante el percance. Paramédicos lo colocaron en camilla y lo trasladaron a bordo de una ambulancia hacia un centro hospitalario para recibir atención médica. Las autoridades no precisaron si el estado de inconsciencia se debía a las heridas o al nivel de intoxicación etílica.

Personal de Protección Civil presente en el lugar se negó a proporcionar información sobre las circunstancias del accidente. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de rescate sobre la autopista.

Bomberos realizan rescate de hombre atrapado en espectacular con radar de velocidad sobre autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Loma Linda, San Juan del R\u00edo Paramédicos trasladan en camilla al hombre rescatado del espectacular sobre la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

El incidente generó afectaciones al flujo vehicular en ambos sentidos de la vía. El tráfico en dirección a la Ciudad de México se reportó más cargado de lo habitual, situación que podría agravarse durante el fin de semana largo por el puente. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por esta carretera federal.

