Jerécuaro, Gto. — 14 de marzo de 2026. —Dos hombres murieron y al menos dos personas más resultaron heridas tras un ataque armado registrado la noche del viernes en un centro botanero de la comunidad Los Sabinos, sobre la carretera Jerécuaro-Coroneo.

Entre las víctimas fatales se encuentra Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, María Isabel Acevedo Mercado, según confirmó el gobierno municipal mediante un comunicado oficial.

El sur de Guanajuato acumula una escalada de agresiones contra funcionarios públicos y sus familias en los últimos años. El propio municipio de Jerécuaro ha registrado ataques previos contra mandos de seguridad locales. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha emitido postura sobre la línea de investigación ni sobre posibles móviles del ataque armado en Jerécuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en el establecimiento alrededor de las 20:30 horas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las víctimas y trasladaron a los heridos a un hospital cercano. Uno de los hombres falleció en el sitio; Olvera García murió durante el traslado, según reportes de medios locales.

La identidad de la segunda persona fallecida no ha sido confirmada oficialmente. Reportes extraoficiales de algunos medios señalan que Francisco Acevedo Mercado, hermano de la alcaldesa, estaría entre las víctimas, aunque el comunicado del gobierno municipal solo informó del deceso de Olvera García y de una persona más sin identificar. Otras versiones lo ubican entre los lesionados.

Gobernadora ordena operativo tras ataque en Jerécuaro

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, expresó su solidaridad con la alcaldesa y su familia a través de redes sociales. La mandataria estatal indicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener coordinación con autoridades federales y municipales para colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y Guardia Nacional acordonaron la zona y desplegaron un operativo en el área. Personal de la FGE acudió al sitio para iniciar las diligencias, recabar indicios y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

¿Cuál es la situación de seguridad en el sur de Guanajuato?

El ataque generó un ambiente de incertidumbre entre la población de Jerécuaro. Habitantes cerraron negocios y se resguardaron en sus hogares tras conocer la agresión. El gobierno municipal emitió un comunicado en el que condenó los hechos y confirmó la colaboración con la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables.

Al momento de la redacción, no se obtuvo respuesta de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato sobre posibles líneas de investigación ni sobre la identidad confirmada de todas las víctimas.