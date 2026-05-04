Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El cantante Christian Nodal solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca "El Forajido", en medio de una disputa legal con su padre, Jaime González Terrazas, por el control de su nombre artístico, imagen y música.

La solicitud fue presentada el 22 de abril de 2026, bajo el expediente 3606840, a nombre de Christian Jesús González Nodal, conforme al reporte oficial del organismo.

El trámite se inscribió en la Clase 41, correspondiente a servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales. La nueva marca permitiría al intérprete operar conciertos, lanzamientos musicales y mercancía bajo una estructura independiente de la empresa familiar JG Music, vinculada a su padre.

[INSERTAR IMAGEN EN CUERPO] Imagen sugerida: Christian Nodal durante presentación reciente, con sombrero y atuendo de regional mexicano. ALT: Christian Nodal durante un concierto reciente de su gira de regional mexicano en México Caption: El cantante registró "El Forajido" como marca propia tras revelar que no posee los derechos sobre su nombre artístico. Crédito: Especial

Por qué Nodal no controla la marca "Christian Nodal"

De acuerdo con registros del IMPI, la marca "Christian Nodal" fue solicitada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre de 2025 y finalmente concedida el 7 de abril de 2026, con vigencia hasta 2036. El titular del registro es Jesús Jaime González Terrazas, padre del cantante.

El primer registro del nombre artístico se tramitó en 2016, cuando el intérprete tenía 17 años, por lo que se realizó bajo tutela paterna. La titularidad otorga control sobre imagen, grabaciones, presentaciones en vivo y mercancía.

Versiones periodísticas señalan que parte de esos derechos habrían sido transferidos en abril de 2026 a Cristy Nodal, madre del cantante, sumando registros sobre prendas de vestir, calzado y sombrerería.

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"No soy dueño ni de mi nombre": el quiebre público

El registro de "El Forajido" llegó semanas después de que el propio artista admitiera públicamente que no posee los derechos sobre su identidad comercial.

"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes", escribió tras la polémica del video "El Vals", donde apareció una modelo con rasgos similares a una expareja del cantante.

El intérprete eliminó las publicaciones de su cuenta de Instagram, modificó su foto de perfil y agregó la palabra "Forajido" a su biografía, gestos leídos en redes como una transición hacia una nueva identidad pública.

¿Qué dijo Nodal en su concierto en Querétaro?

Durante una presentación reciente en la entidad, el cantante lanzó frases que fueron interpretadas como mensajes hacia su entorno familiar.

"La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes", expresó ante su público. En el mismo evento añadió que ya nada lo "tumba" en esta vida.

La aparición en Querétaro amplificó las versiones del rompimiento con su padre y mánager. Revise también más conciertos en Querétaro y cobertura cultural local .

Antecedentes del conflicto familiar

El distanciamiento se hizo visible en enero de 2026, cuando Jaime González y Cristy Nodal no asistieron al festejo de cumpleaños 27 organizado por Ángela Aguilar para Christian.

En febrero, el intérprete dejó de seguir a sus padres en redes sociales. La cancelación de un concierto en Chile, atribuida a problemas logísticos con su equipo, alimentó las versiones sobre fallas operativas en la administración actual.

En noviembre de 2025, un juez falló a favor del cantante y de sus padres en un juicio contra su antigua disquera por la titularidad de sus composiciones.

Hasta el momento, ni Nodal ni su padre han emitido un pronunciamiento oficial conjunto sobre el estado actual de la disputa, mientras el IMPI continúa el análisis de la solicitud de "El Forajido".