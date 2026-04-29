México, 29 de abril de 2026. — Una foto desde Nueva York no dejó margen a la duda. El domingo 26 de abril, la cantante y empresaria regiomontana Victoria Kühne publicó en su Instagram una imagen abrazando a Cristian Castro en un restaurante neoyorquino con el mensaje "With my love in NY".

El intérprete de Azul respondió reposteando la imagen y añadiendo "Boyfriend reveal". En esas pocas palabras terminaron meses de especulaciones: el "Gallito Feliz" tiene nueva relación, y esta vez con una figura que opera en las sombras de la industria pero con un peso específico difícil de ignorar.

Victoria Kühne tiene 39 años —doce menos que Castro— y desde San Pedro Garza García, Nuevo León, dirige Victoria Records, un sello que sus padres fundaron y que ella convirtió en uno de los estudios de grabación más influyentes de Latinoamérica.

La publicación Mix Magazine lo catalogó como uno de los 13 mejores estudios del mundo en 2018. Por sus cabinas han pasado The Strokes, Morrissey, Rauw Alejandro, Gloria Trevi, Peso Pluma y Belinda, entre decenas de artistas.

La empresa está valuada en aproximadamente 25 millones de dólares. Kühne acumula además dos premios Grammy como productora, entre más de cincuenta nominaciones a distintos reconocimientos de la industria.

El vínculo entre ambos tiene raíces profesionales verificables. En marzo, Castro grabó el tema "Osadía" junto al sinaloense Edén Muñoz, producción realizada bajo el sello de Kühne.

Fue ahí, según reportes de sus propios entornos, donde las conversaciones dejaron de ser estrictamente de trabajo. La relación pública llega semanas después de que Castro pusiera fin a su noviazgo con la socialité argentina Mariela Sánchez, una separación que él mismo atribuyó al desgaste de la rutina.

La noticia recibió el aval más esperado de todos. En los Premios Aura 2026, Verónica Castro fue directa ante los medios cuando le preguntaron por la nueva pareja de su hijo: "Ya tengo nuera". Tres palabras que en el universo mediático del clan Castro equivalen a una bendición oficial.

Victoria Kühne, la empresaria que Cristian Castro no presentó como "novia del famoso"

Lo que distingue este romance del historial sentimental de Castro es el perfil de quien lo protagoniza junto a él. Kühne no llegó a la vida pública por su relación con el cantante: imparte clases en el Berklee College of Music y en el Art Institute de Houston, preside el Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía en Monterrey y dirige Victoria Films, una productora que impulsa la participación femenina en todos los niveles de producción cinematográfica y musical.

"Los ejecutivos siempre buscaban la aprobación de un hombre", dijo en entrevistas anteriores sobre sus primeros años al frente de la compañía.