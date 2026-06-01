La Casa de los Famosos México perfila su regreso 2026 entre filtraciones de casting

Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- La Casa de los Famosos México empezó a perfilar su regreso para 2026 en medio de una ola de filtraciones sobre la fecha de estreno y un posible cambio de fórmula en su casting.

De acuerdo con distintos reportes, la producción de TelevisaUnivisión aún no confirma de manera oficial una fecha, aunque las versiones coinciden en una ventana de estreno entre finales de julio y principios de agosto. Entre los seguidores ha circulado el 27 de julio como posibilidad, con transmisión por Televisa y la plataforma ViX.

¿Por qué se retrasaría el estreno?

El principal factor sería la cobertura del Mundial 2026, que dominará la programación televisiva durante junio y julio. Ese calendario obligaría a la emisora a ajustar el arranque del reality para no competir con el evento deportivo.

Un casting con más influencers

La conversación se intensificó luego de que la astróloga Mhoni Vidente asegurara que el programa prepara un cambio profundo en su fórmula. Según la tarotista, la nueva edición apostaría por creadores de contenido y perfiles más virales, dejando atrás parte del elenco tradicional del espectáculo. "Están cambiando a todos otra vez", afirmó.

Entre los nombres que se han mencionado figura Sol León, ganadora del reality La Mansión VIP, cuya presencia mediática la mantiene en el centro de la conversación digital.

La franquicia ha sido un fenómeno desde su llegada a México en 2023. La primera temporada coronó a Wendy Guevara y las siguientes consolidaron al formato como uno de los más comentados de la televisión nacional, con episodios marcados por polémicas como la polémica Gala Montes o el caso Ricardo Peralta.

Mientras la empresa guarda silencio sobre los detalles, la expectativa por conocer la lista de habitantes y la fecha definitiva ya mueve la conversación en redes a 2 meses de la posible fecha de arranque.