La Casa de los Famosos México perfila su regreso 2026 entre filtraciones de casting

Aunque no hay fecha oficial, reportes ubican el estreno entre finales de julio y principios de agosto, con un posible retraso por el Mundial.

Escenografía del reality La Casa de los Famosos México durante una de sus galas en televisión.

La Casa de los Famosos México perfila su regreso para 2026 en medio de filtraciones sobre fecha y casting.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- La Casa de los Famosos México empezó a perfilar su regreso para 2026 en medio de una ola de filtraciones sobre la fecha de estreno y un posible cambio de fórmula en su casting.

De acuerdo con distintos reportes, la producción de TelevisaUnivisión aún no confirma de manera oficial una fecha, aunque las versiones coinciden en una ventana de estreno entre finales de julio y principios de agosto. Entre los seguidores ha circulado el 27 de julio como posibilidad, con transmisión por Televisa y la plataforma ViX.

¿Por qué se retrasaría el estreno?

El principal factor sería la cobertura del Mundial 2026, que dominará la programación televisiva durante junio y julio. Ese calendario obligaría a la emisora a ajustar el arranque del reality para no competir con el evento deportivo.

Un casting con más influencers

La conversación se intensificó luego de que la astróloga Mhoni Vidente asegurara que el programa prepara un cambio profundo en su fórmula. Según la tarotista, la nueva edición apostaría por creadores de contenido y perfiles más virales, dejando atrás parte del elenco tradicional del espectáculo. "Están cambiando a todos otra vez", afirmó.

Entre los nombres que se han mencionado figura Sol León, ganadora del reality La Mansión VIP, cuya presencia mediática la mantiene en el centro de la conversación digital.

La franquicia ha sido un fenómeno desde su llegada a México en 2023. La primera temporada coronó a Wendy Guevara y las siguientes consolidaron al formato como uno de los más comentados de la televisión nacional, con episodios marcados por polémicas como la polémica Gala Montes o el caso Ricardo Peralta.

Mientras la empresa guarda silencio sobre los detalles, la expectativa por conocer la lista de habitantes y la fecha definitiva ya mueve la conversación en redes a 2 meses de la posible fecha de arranque.

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