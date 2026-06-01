Sheinbaum defiende Programas del Bienestar: 42.8 millones de beneficiarios en 2026

Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- Los Programas para el Bienestar beneficiarán este año a 42 millones 860 mil 296 personas con una inversión social superior al billón de pesos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina. La mandataria enmarcó el gasto en el principio "por el bien de todos, primero los pobres".

Sheinbaum sostuvo que los apoyos directos dejaron de ser una herramienta electoral para convertirse en derechos. "Por primera vez, desde el 2019, hay apoyos directos al pueblo; no aquellos que se daban cuando había elecciones, con la compra del voto, sino programas que crean derechos, eso es muy importante", señaló.

La presidenta dedicó parte de su intervención a responder a la oposición:

"Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso, esta visión de que 'el pobre es pobre porque no trabaja', cuando si alguien trabaja en México son los pobres para poder salir adelante", afirmó.

Las pensiones concentran la inversión del Bienestar

El secretario técnico del Gabinete y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, explicó que del monto anunciado para 2026 se han ejercido 490 mil 253 millones de pesos al 31 de mayo, lo que atribuyó a un manejo responsable de los recursos.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que las pensiones y programas suman 18 millones 826 mil 240 beneficiarios y 663 mil 719 millones de pesos.

La Pensión para Adultos Mayores encabeza el padrón con 13 millones 619 mil 433 derechohabientes y 526 mil 508 millones; le siguen la Pensión Mujeres Bienestar, con 2 millones 735 mil 776 beneficiarias; la Pensión para Personas con Discapacidad, con un millón 838 mil 582; el programa para Madres Trabajadoras, con 217 mil 563, y Sembrando Vida, con 416 mil 860.

Tarjetas en junio y un nuevo registro

Ramírez Amaya informó que del 15 al 21 de junio se hará la entrega de tarjetas a quienes se inscribieron en abril para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar; cada beneficiario recibirá un mensaje SMS con día, hora y lugar.

Un nuevo registro de pensiones correrá del 22 al 28 de junio, de 10:00 a 16:00 horas, en los módulos Bienestar ubicables en gob.mx/bienestar.

Jóvenes, escuelas y clínicas

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, indicó que entre 2019 y 2026 el programa para jóvenes atendió a 3.5 millones de personas con 168 mil millones de pesos.

Precisó que siete de cada 10 jóvenes terminan en estudios o empleo y que la meta de 500 mil para este año avanza al 72%, con 362 mil incorporados; a partir del 1 de junio se sumarán 36 mil más, con una remuneración de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

La directora general de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, señaló que el programa prevé 26 mil millones de pesos para 73 mil 811 planteles y 8.9 millones de estudiantes; a la fecha se depositó el recurso a 71 mil 482 escuelas.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, añadió que La Clínica es Nuestra atenderá 635 unidades médicas en beneficio de cerca de 13 millones 300 mil derechohabientes, con 369 millones de pesos para mil 635 obras y la compra de 3 mil 983 equipos médicos.