Bienestar entrega tarjetas de pensión hasta el 25 de abril a quienes se registraron en febrero

Bienestar distribuye plásticos a quienes completaron registro en febrero.

Beneficiaria recibe Tarjeta Bienestar en módulo de la Secretaría del Bienestar durante la jornada nacional de entrega de abril de 2026

Más de 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar con un monto bimestral de 3 mil 100 pesos durante 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 21, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 21 de abril de 2026. —La Secretaría del Bienestar arrancó este lunes 20 de abril la entrega de tarjetas para beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar y para derechohabientes de la Pensión para las Personas Adultas Mayores, en un operativo que cierra el sábado 25 en los módulos habilitados en todo el país.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, precisó que cada persona elegible recibirá un mensaje de texto SMS con día, hora y módulo asignado para recoger el plástico, que corresponde a quienes completaron su trámite durante la jornada nacional de febrero.

Quien no reciba el mensaje dentro de la ventana del operativo puede consultar la información capturando su CURP en el portal del Gobierno de México, donde también se localiza el módulo más cercano.

Sin la tarjeta entregada y activada, el depósito del siguiente bimestre no puede dispersarse en la cuenta del Banco del Bienestar que opera la dependencia.

Para recoger el plástico es obligatorio presentar identificación oficial con fotografía en original y copia, además del comprobante del trámite obtenido durante la inscripción.

La presencia de la persona beneficiaria es indispensable: no hay entrega a terceros salvo representación autorizada previamente en el sistema.

Los montos vigentes para 2026 son de 3 mil 100 pesos bimestrales para las mujeres de 60 a 64 años y de 6 mil 400 pesos bimestrales para quienes cumplieron 65 años o más.

Ambos apoyos se depositan directamente en la Tarjeta Bienestar emitida por el Banco del Bienestar y llegan sin intermediarios, bajo el esquema que opera la Secretaría.

"Las Pensiones para el Bienestar contribuyen a mejorar la calidad de vida y llegan de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar", planteó Montiel Reyes.

A nivel nacional, la Pensión Mujeres Bienestar alcanza hoy a 3 millones de derechohabientes, mientras que la pensión de adultos mayores atiende a 13.6 millones de personas.

La Pensión Mujeres Bienestar, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce el trabajo de las mujeres de 60 a 64 años en el cuidado de sus familias.

La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional para personas de 65 años o más. Ambos apoyos se dispersan de forma bimestral bajo el calendario alfabético que la dependencia publica cada periodo. Las dudas se atienden en la Línea de Bienestar 800 639 42 64 y en las cuentas oficiales @bienestarmx.

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