Cd. de México, abril (SEMlac).- El 19 de abril se conmemora el Día de las Familias Buscadoras, una fecha para ondear las fichas de quienes les faltan y recordar que esas imágenes no deberían ser parte del paisaje urbano en el que se camuflan, señala la plataforma GoFundMe.

La plataforma de recaudación de fondos hace hincapié en que quien camina por las calles mexicanas difícilmente puede ignorar las fichas de personas desaparecidas que ocupan postes, casetas telefónicas y paradas de autobús en casi cada cuadra.

Impresas en blanco y negro para masificar su difusión, diluidas por la lluvia o desgastadas por el sol, son las huellas de una búsqueda emprendida por sus seres queridos, quienes al despertar tienen un solo pensamiento: ¿dónde estará?

En su campaña de recaudación, GoFundMe recuerda que, en el Día de las Familias Buscadoras, los que se quedan necesitan ser vistos y destaca la frase:

"En México una persona desaparece cada media hora. Y otra más empieza a buscarla.

Crece el número…pareciera que menos pesa

En un país donde desaparecen alrededor de 40 personas al día, según reportes de organizaciones civiles, este crimen comienza a formar parte de la cotidianidad. En más de 132.000 hogares mexicanos falta alguien, pero mientras más crece el número, pareciera que menos pesa.

Miles de familias se vieron forzadas a dejar atrás la vida como la conocían. Entran a las fauces de la tierra si es necesario -para sacar huesos, ropa, cualquier indicio-, con tal de saber qué fue de aquella o aquel que les falta.

La sociedad asumió, sin decirlo en voz alta, que ese dolor les toca a ellas y ellos: padres, madres, hermanos y hermanas, quienes perdieron su nombre y ahora son llamados desaparecidos.

Kim salió por un helado y copias

El 2 de octubre de 2025, Kimberly Hilary Moya González salió de casa en Naucalpan, Edomex, a hacer un trámite sencillo. Tenía la vida por delante y una familia que la esperaba. No volvió. Desde entonces, sus seres queridos no han parado: buscan, difunden, insisten, con los recursos que pueden reunir y la certeza de que no van a rendirse.

Kim tiene nombre, tiene historia, tiene a quienes la aman con una intensidad que ninguna ausencia ha podido apagar. Los recursos, sin embargo, son escasos y sumamente necesarios; por ello, su familia emprendió la colecta solidaria.

Maribel cuida de su nieto mientras busca a su hija

Hace cuatro años, Michelle, la única hija de Maribel Viviana, desapareció en Quintana Roo y desde entonces cuida a su nieto Canek, ahora de 7 años. Hoy Maribel los sostiene a los dos: trabaja en lo que puede y con problemas de salud que le impiden hacerlo a tiempo completo.

No ha dejado de buscar a su hija desde Coatzacoalcos, ni de darle amor a su nieto; pero el desgaste es inmenso. Su amiga Tiare abrió la colecta solidaria "¡Ayuda a Maribel y Canek!" para darles un respiro. Maribel cuenta lo que miles más que cargan con la desaparición de un ser querido y con todo lo que esa ausencia deja atrás.

Narrar lo inenarrable para que nadie olvide

Volver es un cortometraje de Omar Deneb que sigue a una madre buscadora durante un día de búsqueda, mientras los recuerdos de su hijo aparecen entre cada paso. Lo dirigió un cineasta independiente ganador del Ariel, filmado enteramente en Colima y con equipo colimense.

Hoy está en postproducción y necesita apoyo para llegar a festivales donde pueda abrir conversación sobre una realidad que México lleva demasiado tiempo normalizando. Por ello, emprendieron a colecta "Volver- cortometraje sobre una madre buscadora en México".