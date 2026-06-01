Mineros de Peñasquito logran reparto récord de utilidades en Zacatecas

Mazapil, Zacatecas, 1 de Junio de 2026.- Los trabajadores de la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero obtuvieron el reparto de utilidades más cuantioso registrado en la minería mexicana, luego de que la empresa Newmont aceptara pagar el 10% íntegro de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en la mina Peñasquito.

El monto global asciende a $3,358,863,293 pesos, una cantidad que la organización gremial presentó como un hecho sin precedentes en la industria extractiva. El pago alcanza a más de 2,000 trabajadores de base, además del personal administrativo y no sindicalizado contemplado por la ley.

La industria minera suele cubrir el pago con el equivalente a tres meses de salario, el tope que permite la legislación. En Peñasquito, en cambio, el convenio respetó el porcentaje completo declarado por la empresa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La dirigencia que encabeza Napoleón Gómez Urrutia sostuvo que el respeto a la carátula fiscal del 10% no estaba a discusión.

El recurso se distribuye en dos partes iguales: la mitad según los días laborados por cada minero durante 2025 y la otra mitad en proporción al salario percibido en el mismo periodo.





El reparto del 10% íntegro de utilidades superó la práctica habitual de cubrir solo el tope de tres meses de salario. rotativo.com.mx

Un segundo acuerdo en Zacatecas

El resultado de Peñasquito se suma a otro convenio firmado días antes en la mina La Colorada, también en territorio zacatecano. Ahí, la Sección 343 consiguió un pago de 135 millones de pesos de la canadiense Pan American Silver, tras cuatro días de paro de labores.

Ese monto superó en 15 millones de pesos el cálculo inicial reflejado en la declaración fiscal, fijado en 120 millones, y benefició a más de mil mineros afiliados. La negociación se desarrolló en la sede nacional del sindicato.

A punto de cumplir 92 años de existencia, la organización presentó ambos repartos como un precedente para las negociaciones colectivas del sector, donde el cálculo del 10% suele convertirse en punto de fricción entre las empresas transnacionales y la base trabajadora.