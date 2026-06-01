Mineros de Peñasquito logran reparto récord de utilidades en Zacatecas

La empresa Newmont aceptó pagar el 10% íntegro de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades a la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero.

Trabajadores con casco y chaleco de seguridad a la entrada del tajo a cielo abierto de la mina Peñasquito, en Zacatecas.

El reparto del 10% íntegro de utilidades superó la práctica habitual de cubrir solo el tope de tres meses de salario.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Mazapil, Zacatecas, 1 de Junio de 2026.- Los trabajadores de la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero obtuvieron el reparto de utilidades más cuantioso registrado en la minería mexicana, luego de que la empresa Newmont aceptara pagar el 10% íntegro de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en la mina Peñasquito.

El monto global asciende a $3,358,863,293 pesos, una cantidad que la organización gremial presentó como un hecho sin precedentes en la industria extractiva. El pago alcanza a más de 2,000 trabajadores de base, además del personal administrativo y no sindicalizado contemplado por la ley.

La industria minera suele cubrir el pago con el equivalente a tres meses de salario, el tope que permite la legislación. En Peñasquito, en cambio, el convenio respetó el porcentaje completo declarado por la empresa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La dirigencia que encabeza Napoleón Gómez Urrutia sostuvo que el respeto a la carátula fiscal del 10% no estaba a discusión.

El recurso se distribuye en dos partes iguales: la mitad según los días laborados por cada minero durante 2025 y la otra mitad en proporción al salario percibido en el mismo periodo.


Trabajadores con casco y chaleco de seguridad a la entrada del tajo a cielo abierto de la mina Pe\u00f1asquito, en Zacatecas. El reparto del 10% íntegro de utilidades superó la práctica habitual de cubrir solo el tope de tres meses de salario. rotativo.com.mx

Un segundo acuerdo en Zacatecas

El resultado de Peñasquito se suma a otro convenio firmado días antes en la mina La Colorada, también en territorio zacatecano. Ahí, la Sección 343 consiguió un pago de 135 millones de pesos de la canadiense Pan American Silver, tras cuatro días de paro de labores.

Ese monto superó en 15 millones de pesos el cálculo inicial reflejado en la declaración fiscal, fijado en 120 millones, y benefició a más de mil mineros afiliados. La negociación se desarrolló en la sede nacional del sindicato.

A punto de cumplir 92 años de existencia, la organización presentó ambos repartos como un precedente para las negociaciones colectivas del sector, donde el cálculo del 10% suele convertirse en punto de fricción entre las empresas transnacionales y la base trabajadora.

zacatecasmineriautilidades

Reciente

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, durante una comparecencia judicial relacionada con su proceso por narcotráfico en Nueva York.
Internacional

Mérida vuelve a comparecer en NY

La jueza Katherine Polk Failla otorgó 60 días a la fiscalía para procesar el material probatorio y citó a nueva audiencia el 4 de agosto.

Bomberos de San Juan del Río controlan el fuego junto a dos vehículos calcinados en el patio de un domicilio.
San Juan del Río

Fuego destruye autos y madera en SJR

El fuego consumió varios vehículos y madera dentro del inmueble, donde un tanque de gas LP de 20 kilos hizo temer una emergencia de mayores proporciones.

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Querétaro en una jornada calurosa con ráfagas de viento entre edificios.
Querétaro

Calor y rachas de viento en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de hasta 35°C, precipitaciones ligeras y rachas de viento con posibles tolvaneras en la entidad.

Roberto Cabrera y funcionarios municipales atienden a habitantes en mesas de servicios durante la jornada comunitaria en Sabino Chico.
San Juan del Río

Roberto Cabrera en Sabino Chico

El esquema de cercanía sumó mesas de servicios, campaña de salud visual y trabajos de obra pública en la comunidad.