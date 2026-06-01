Naim Darrechi rompe el silencio y pide frenar ataques contra Yeri Mua

Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- El influencer español Naim Darrechi reapareció en redes sociales para defender a su expareja, la creadora de contenido Yeri Mua, y pedir el fin de los ataques que la responsabilizaban de su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A través de un video difundido en TikTok, el creador de contenido de 24 años aseguró que la influencer veracruzana no tuvo relación alguna con el incidente. "Paren el hate contra Yeri", pidió, y reconoció que todos cometen errores en algún momento.

El mensaje llegó después de que usuarios en redes acusaran a la cantante, sin pruebas, de haber orquestado el arresto. La presión escaló cuando Yeri Mua, de regreso de un viaje a Corea del Sur, fue interceptada por reporteros en el mismo aeropuerto y rompió en llanto ante los cuestionamientos sobre su exnovio.

¿Qué pasó en el aeropuerto?

Darrechi fue retenido el 27 de mayo tras aterrizar en un vuelo procedente de Puerto Vallarta. Una sobrecargo de Viva Aerobús lo denunció por presuntamente usar un dispositivo de vapeo con cannabis durante el trayecto.

Elementos de la Marina lo bajaron de la aeronave y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Horas más tarde surgió una segunda versión. Su abogado, Víctor Carrillo, señaló que la acusación se relacionaba con una denuncia por presunta discriminación contra la tripulación, no con el vapeador que circuló en un inicio.

La influencer Sol León, ganadora del reality La Mansión VIP, afirmó que el dispositivo estaba abandonado en la red del asiento y que se lo habrían atribuido al español.

El creador de contenido recuperó su libertad la madrugada del 28 de mayo, luego de varias horas retenido y de completar los trámites legales.

Un historial de incidentes

No es la primera vez que Darrechi termina ante las autoridades mexicanas. En junio de 2023 protagonizó un altercado en el mismo aeropuerto capitalino, donde agredió a reporteros, rompió una cámara y permaneció 48 horas detenido; debió cubrir una reparación del daño superior a 100,000 pesos.

En España enfrenta una causa abierta desde 2021 por un enfrentamiento con policías en Palma de Mallorca, episodio por el que la Fiscalía pidió 18 meses de prisión.

Su vínculo con Yeri Mua, iniciado en marzo de 2023, estuvo marcado por rupturas públicas y acusaciones de violencia que la propia cantante ventiló en redes.

Con su nueva publicación, el español busca cerrar esa etapa de señalamientos y reorientar la conversación que mantiene su nombre en tendencia.