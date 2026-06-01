AMEQ refuerza ruta C51 con tres unidades ante mayor demanda

Querétaro, 1 de junio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que la ruta C51 del sistema Qrobus operará con tres unidades adicionales para atender el crecimiento de pasajeros en la zona metropolitana.
El ajuste responde a un incremento del 30% en el número de usuarios registrado durante los primeros diez días de operación de los autobuses incorporados recientemente.
"Han transcurrido 10 días desde la incorporación de las nuevas unidades en la ruta C51 y hemos observado un incremento del 30 por ciento en el número de usuarios. Esta respuesta positiva nos llevó a reforzar la operación con tres unidades adicionales para seguir brindando un servicio eficiente y de calidad", señaló Cuanalo Santos.
Con las unidades extra, la agencia busca ampliar la capacidad de atención, acortar los tiempos de espera y sostener la demanda del corredor, que semanas atrás fue objeto de una renovación de flota.
Unidades con nueva tecnología
Los autobuses que circulan en la C51 cuentan con aire acondicionado, accesibilidad universal, sistemas tecnológicos de última generación y características amigables con el medio ambiente, factores que, de acuerdo con la dependencia, mejoraron la experiencia de viaje e incentivaron el uso del transporte público.
La medida se suma a otras acciones recientes en torno al sistema, desde la inversión en infraestructura de paraderos y estaciones hasta la habilitación del servicio como Qrobus pet friendly.
Cuanalo Santos agregó que la agencia mantiene un monitoreo permanente de la demanda en todas las rutas, lo que le permite realizar ajustes oportunos conforme cambian los patrones de viaje de la población.