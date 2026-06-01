AMEQ refuerza ruta C51 con tres unidades ante mayor demanda

La dependencia ajustó la operación del servicio en la zona metropolitana tras diez días de funcionamiento de las nuevas unidades.

Autobús de la ruta C51 del sistema Qrobus circulando en la zona metropolitana de Querétaro con pasajeros a bordo.

Unidad de la ruta C51 del sistema Qrobus en operación dentro de la zona metropolitana de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de junio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que la ruta C51 del sistema Qrobus operará con tres unidades adicionales para atender el crecimiento de pasajeros en la zona metropolitana.

El ajuste responde a un incremento del 30% en el número de usuarios registrado durante los primeros diez días de operación de los autobuses incorporados recientemente.

"Han transcurrido 10 días desde la incorporación de las nuevas unidades en la ruta C51 y hemos observado un incremento del 30 por ciento en el número de usuarios. Esta respuesta positiva nos llevó a reforzar la operación con tres unidades adicionales para seguir brindando un servicio eficiente y de calidad", señaló Cuanalo Santos.

Con las unidades extra, la agencia busca ampliar la capacidad de atención, acortar los tiempos de espera y sostener la demanda del corredor, que semanas atrás fue objeto de una renovación de flota.

Unidades con nueva tecnología

Los autobuses que circulan en la C51 cuentan con aire acondicionado, accesibilidad universal, sistemas tecnológicos de última generación y características amigables con el medio ambiente, factores que, de acuerdo con la dependencia, mejoraron la experiencia de viaje e incentivaron el uso del transporte público.

La medida se suma a otras acciones recientes en torno al sistema, desde la inversión en infraestructura de paraderos y estaciones hasta la habilitación del servicio como Qrobus pet friendly.

Cuanalo Santos agregó que la agencia mantiene un monitoreo permanente de la demanda en todas las rutas, lo que le permite realizar ajustes oportunos conforme cambian los patrones de viaje de la población.

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