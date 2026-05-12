24 Qrobus nuevos a la C51; otras cuatro rutas reciben las desplazadas

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —24 autobuses nuevos con aire acondicionado. Esa es la incorporación que estrenará este sábado 16 de mayo la ruta C51 (Blvd. de las Américas–Rancho San Pedro) del sistema Qrobus.

La modernización liberará las unidades que hoy circulan en esa línea, que pasarán a las rutas C56, C61, C63 y L160; esas cuatro líneas no recibirán flota nueva. La C51 mueve a 17 mil usuarios al día, mientras que las cuatro receptoras atienden cerca de 40 mil, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

El reparto de las unidades nuevas y la reubicación de las desplazadas forma parte del plan anunciado por el gobernador Mauricio Kuri González, que contempla la llegada escalonada de 80 autobuses con aire acondicionado para la zona metropolitana.

Con las 24 que arrancan operaciones este sábado, quedan pendientes 56 unidades para completar la promesa estatal. La AMEQ estima concretar la renovación total del parque vehicular de Qrobus en circulación dentro de la zona metropolitana hacia mediados de 2026.

La C51 conecta el corredor Blvd. de las Américas con la zona de Rancho San Pedro, atravesando Bernardo Quintana y Corregidora Norte hacia el Centro Histórico. La línea inició operaciones bajo esa nomenclatura en diciembre de 2023, cuando la AMEQ rebautizó la antigua ruta 51 e incorporó 16 unidades de la empresa Bus Control.

Con las 24 unidades que recibirá ahora, queda como la primera línea del plan estatal con flota completamente equipada con aire acondicionado.

"Haremos esta modernización de flota con mayor capacidad", expresó Cuanalo Santos, quien detalló que los autobuses desplazados pasarán a las rutas C63, C56, C61 y L160 a partir del sábado 16 de mayo.

La AMEQ no detalló si las unidades reasignadas pasarán por algún proceso de adaptación, ni si los usuarios de las cuatro líneas receptoras podrán esperar aire acondicionado en una fase posterior del plan anunciado por el gobernador.

Renovación de Qrobus suma una entrega más en zona metropolitana

El programa de modernización se suma a otras intervenciones de la AMEQ en el sistema durante los meses previos. En octubre de 2024, la dependencia incorporó 34 autobuses Mercedes-Benz a las rutas C34, C36 y C56 a través del concesionario Flecha Amarilla.

El sistema opera además bajo modificaciones derivadas de las obras del tren México-Querétaro anunciadas en enero de 2026, que reajustaron 23 rutas durante ocho meses.

¿Cuándo llegarán los 56 autobuses pendientes del plan?

La AMEQ no precisó el calendario de entrega de las 56 unidades restantes, ni qué rutas serán las siguientes en recibir autobuses nuevos. La dependencia tampoco informó si las cuatro líneas que recibirán la flota desplazada de la C51 contarán con aire acondicionado en alguna etapa posterior del plan, ni qué empresa concesionaria opera las 24 unidades que entrarán en circulación este sábado.

La modernización se inscribe en el programa +Qrobus que la dependencia presentó en mayo de 2025 para fortalecer el sistema en la zona metropolitana.