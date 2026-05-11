Rastreadoras buscan a sanjuanense desaparecido desde 2020 en Mazatlán

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Luis Fernando González Mauricio, originario de San Juan del Río, Querétaro, lleva más de seis años desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces su familia no ha dejado de buscarlo, según la ficha que difunde el colectivo Rastreadoras de Mazatlán Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos A.C.
El sanjuanense fue visto por última vez el 31 de marzo de 2020 en territorio sinaloense, en un caso que se suma al fenómeno de queretanos desaparecidos fuera del estado y que mantiene activa la solicitud de información ciudadana sobre su paradero.
De acuerdo con cifras citadas por colectivos como Desaparecidos Justicia, Sinaloa figura entre las entidades donde se concentra el mayor número de queretanos reportados como no localizados, junto con Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Durango.
México contabiliza más de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, y al menos 14 mil restos óseos permanecen sin identificar en servicios periciales del país.
La ficha del colectivo Rastreadoras de Mazatlán incluye fotografía del joven, fecha exacta de la desaparición y ubicación del último contacto.
En mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado de Querétaro inauguró el Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana, instalación que articula canales permanentes con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y servicios médicos forenses de otras entidades para casos como este.
Las familias buscadoras en México asumen en su mayoría la carga operativa de localizar a sus seres queridos. Cualquier persona con información sobre el paradero de Luis Fernando González Mauricio puede comunicarse con el colectivo Rastreadoras de Mazatlán o reportarlo a la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro.