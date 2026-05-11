Rastreadoras buscan a sanjuanense desaparecido desde 2020 en Mazatlán

Su familia no ha dejado de buscarlo desde que fue visto por última vez en territorio sinaloense.

Ficha de búsqueda de Luis Fernando González Mauricio, sanjuanense desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, desde 2020

Luis Fernando González Mauricio, originario de San Juan del Río, fue visto por última vez el 31 de marzo de 2020 en Mazatlán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Luis Fernando González Mauricio, originario de San Juan del Río, Querétaro, lleva más de seis años desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces su familia no ha dejado de buscarlo, según la ficha que difunde el colectivo Rastreadoras de Mazatlán Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos A.C.

El sanjuanense fue visto por última vez el 31 de marzo de 2020 en territorio sinaloense, en un caso que se suma al fenómeno de queretanos desaparecidos fuera del estado y que mantiene activa la solicitud de información ciudadana sobre su paradero.

De acuerdo con cifras citadas por colectivos como Desaparecidos Justicia, Sinaloa figura entre las entidades donde se concentra el mayor número de queretanos reportados como no localizados, junto con Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Durango.

México contabiliza más de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, y al menos 14 mil restos óseos permanecen sin identificar en servicios periciales del país.

La ficha del colectivo Rastreadoras de Mazatlán incluye fotografía del joven, fecha exacta de la desaparición y ubicación del último contacto.

En mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado de Querétaro inauguró el Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana, instalación que articula canales permanentes con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y servicios médicos forenses de otras entidades para casos como este.

Las familias buscadoras en México asumen en su mayoría la carga operativa de localizar a sus seres queridos. Cualquier persona con información sobre el paradero de Luis Fernando González Mauricio puede comunicarse con el colectivo Rastreadoras de Mazatlán o reportarlo a la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro.

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