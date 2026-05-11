México, 11 de mayo de 2026. — El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en su estado, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes desde Palacio Nacional.

La declaración llegó dos días después de que presuntos integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa atacaron a balazos una vivienda que el mandatario habitó hace una década en la colonia Las Quintas de Culiacán.

La presidenta descartó que Estados Unidos pueda sustraerlo del territorio nacional, como ocurrió con Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.

Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo, cuatro días después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York lo incorporó al expediente 1:23-cr-1800, conocido como USA vs. Guzmán Salazar, donde figuran nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados de operar para Los Chapitos.

Desde entonces no ha emitido posicionamiento sobre el ataque del sábado a su vivienda. La mandataria también precisó hoy que la casa baleada fue habitada por el político hace una década.

Sheinbaum reiteró que la Fiscalía General de la República sigue requiriendo a Estados Unidos pruebas fehacientes sobre el caso. La postura repite la línea que sostuvo en la primera reacción al expediente del Distrito Sur de Nueva York, cuando calificó como "una hoja de papel" el anexo del fiscal Jay Clayton.

La administración estatal quedó en manos de Yeraldine Bonilla Valverde, primera gobernadora interina en la historia de Sinaloa.

El ataque a la vivienda de la calle Lago de Cuitzeo ocurrió a las 10:12 horas del sábado 9 de mayo, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En las horas posteriores, presuntos integrantes de Los Mayos difundieron en redes sociales un video grabado por ellos mismos donde se observa a un hombre con vestimenta táctica y sombrero —prenda asociada al fallecido Ismael Zambada— descender de un vehículo y disparar contra la fachada del inmueble de tres pisos. La SSPS confirmó que la casa lleva más de diez años deshabitada y que no hubo personas heridas.

Sheinbaum descarta nuevo escenario al estilo de El Mayo Zambada

La mandataria fue cuestionada esta mañana sobre si su gobierno percibe riesgo de una operación estadounidense para extraer del territorio nacional al gobernador con licencia. "No debe ocurrir y además no creemos que vaya a ocurrir", respondió.

La referencia apunta al operativo de julio de 2024 en el que Joaquín Guzmán López entregó a su exjefe Ismael "El Mayo" Zambada a autoridades estadounidenses, hecho que detonó la actual fractura interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos.

¿Qué riesgo enfrenta Rocha Moya en el expediente de Nueva York?

El gobernador con licencia y los otros nueve sinaloenses imputados se enfrentan a penas que van de 40 años de prisión a cadena perpetua. La Casa Blanca presentó el 4 de mayo una estrategia antidrogas que endurece la cooperación bilateral condicionada a arrestos, extradiciones y sanciones.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las indagatorias para identificar a los agresores; ni Los Chapitos ni Los Mayos han confirmado o desmentido oficialmente la autoría del video.