Prisión preventiva por homicidio calificado con ventaja en San Juan del Río

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — No portaba arma. Intentó huir en varias ocasiones. Ningún esfuerzo fue suficiente. Con esa narrativa, respaldada por testimonios de testigos presenciales, la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo este lunes la vinculación a proceso de René "N" por el delito de homicidio calificado por ventaja ante un juzgado de control en San Juan del Río.

La jueza impuso además prisión preventiva justificada al acreditar que el imputado representa un riesgo para víctimas indirectas y testigos, con amenazas previas documentadas en la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal tanto la aprehensión como la retención del imputado. La Fiscalía logró desvirtuar el marco de una riña al demostrar que en ningún momento hubo enfrentamiento entre partes en igualdad de condiciones.

El caso se da en el contexto de una mayor actividad judicial en la entidad: según el balance más reciente de la dependencia, los homicidios dolosos en Querétaro bajaron 29% en el primer trimestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

Para acreditar la calificativa de ventaja, la representación social expuso tres elementos ante el juzgado: que la víctima intentó escapar en distintas ocasiones sin éxito; que los testigos confirmaron que el ofendido no portaba objeto alguno con qué defenderse; y que René "N" continuó el ataque con un objeto punzo cortante incluso cuando la víctima ya se encontraba en estado de vulnerabilidad. La progresión descartó jurídicamente cualquier equivalencia con una riña.

La prisión preventiva no obedeció únicamente a la gravedad del cargo. La Fiscalía acreditó riesgo específico para quienes participan en la investigación, con antecedentes de amenazas y agresiones relacionadas con la víctima indirecta como elementos de riesgo procesal.

El municipio acumula múltiples casos de violencia con imputados vinculados a proceso en años recientes, y la medida cautelar busca preservar la integridad del proceso.

Dos meses de plazo para la investigación complementaria en San Juan del Río

La autoridad judicial otorgó ese margen para que la Fiscalía complete la indagatoria. La dependencia no precisó el lugar exacto dentro del municipio donde ocurrieron los hechos ni dio a conocer la identidad de la víctima en su comunicado público.

La actividad de la Policía de Investigación en San Juan del Río ha sido constante en meses recientes, con ejecución de órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

¿Cuándo se acredita el homicidio calificado por ventaja en Querétaro?

El delito se configura cuando el agresor actúa con superioridad física, porta arma siendo que la víctima no la tiene, o continúa el ataque cuando el ofendido ya no puede resistir. Los tres supuestos concurrieron en este caso, según la Fiscalía.

René "N" permanecerá en prisión mientras transcurre la etapa complementaria; la audiencia intermedia queda sujeta a fijación de fecha por la autoridad judicial.