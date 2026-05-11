Prisión preventiva por homicidio calificado con ventaja en San Juan del Río

Fiscalía acredita ventaja; víctima intentó huir sin arma de defensa.

Juzgado de control en San Juan del Río en caso de homicidio calificado por ventaja Querétaro 2026

Prisión preventiva por homicidio calificado con ventaja en San Juan del Río

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — No portaba arma. Intentó huir en varias ocasiones. Ningún esfuerzo fue suficiente. Con esa narrativa, respaldada por testimonios de testigos presenciales, la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo este lunes la vinculación a proceso de René "N" por el delito de homicidio calificado por ventaja ante un juzgado de control en San Juan del Río.

La jueza impuso además prisión preventiva justificada al acreditar que el imputado representa un riesgo para víctimas indirectas y testigos, con amenazas previas documentadas en la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal tanto la aprehensión como la retención del imputado. La Fiscalía logró desvirtuar el marco de una riña al demostrar que en ningún momento hubo enfrentamiento entre partes en igualdad de condiciones.

El caso se da en el contexto de una mayor actividad judicial en la entidad: según el balance más reciente de la dependencia, los homicidios dolosos en Querétaro bajaron 29% en el primer trimestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

Para acreditar la calificativa de ventaja, la representación social expuso tres elementos ante el juzgado: que la víctima intentó escapar en distintas ocasiones sin éxito; que los testigos confirmaron que el ofendido no portaba objeto alguno con qué defenderse; y que René "N" continuó el ataque con un objeto punzo cortante incluso cuando la víctima ya se encontraba en estado de vulnerabilidad. La progresión descartó jurídicamente cualquier equivalencia con una riña.

La prisión preventiva no obedeció únicamente a la gravedad del cargo. La Fiscalía acreditó riesgo específico para quienes participan en la investigación, con antecedentes de amenazas y agresiones relacionadas con la víctima indirecta como elementos de riesgo procesal.

El municipio acumula múltiples casos de violencia con imputados vinculados a proceso en años recientes, y la medida cautelar busca preservar la integridad del proceso.

Dos meses de plazo para la investigación complementaria en San Juan del Río

La autoridad judicial otorgó ese margen para que la Fiscalía complete la indagatoria. La dependencia no precisó el lugar exacto dentro del municipio donde ocurrieron los hechos ni dio a conocer la identidad de la víctima en su comunicado público.

La actividad de la Policía de Investigación en San Juan del Río ha sido constante en meses recientes, con ejecución de órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

¿Cuándo se acredita el homicidio calificado por ventaja en Querétaro?

El delito se configura cuando el agresor actúa con superioridad física, porta arma siendo que la víctima no la tiene, o continúa el ataque cuando el ofendido ya no puede resistir. Los tres supuestos concurrieron en este caso, según la Fiscalía.

René "N" permanecerá en prisión mientras transcurre la etapa complementaria; la audiencia intermedia queda sujeta a fijación de fecha por la autoridad judicial.

seguridadcriminalidadsucesos

Reciente

Mauricio Kuri entrega segunda etapa de la carretera Cerro Gordo-El Sitio en San Juan del Río con 9.7 mdp y 5,253 beneficiarios; anuncia tercera fase
San Juan del Río

Cerro Gordo-El Sitio: tercera etapa ya

La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura anuncia el arranque inmediato de la tercera fase con ancho de tres carriles y obras de drenaje.

Christian Nodal muestra el cuarto de Inti en su casa de Houston decorado por Ángela Aguilar
Espectáculos

Nodal presume cuarto de Inti en Houston

Cantante muestra habitación que Ángela Aguilar diseñó para Inti; usuarios aseguran que antes era el cuarto del perro.

Sergio Checo Pérez al volante del Cadillac MAC-26 durante el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1
Deportes

Checo Pérez rumbo a Imola con Cadillac

El tapatío terminó 16° en Miami con un paquete de nueve mejoras; Cadillac no ha precisado cuándo llegará la próxima actualización aerodinámica.

Javier Aguirre dirige entrenamiento de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento rumbo al Mundial 2026
Deportes

Tri rumbo al Mundial 2026: agenda final

Aguirre concentra a 20 jugadores de Liga MX y prepara tres amistosos antes del debut contra Sudáfrica el 11 de junio