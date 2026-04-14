Querétaro, 14 de abril de 2026. — Los homicidios dolosos registraron una disminución del 29% en Querétaro durante el primer trimestre de 2026 y el estado cerró el periodo sin ningún secuestro reportado, según el balance presentado por el fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández.
La caída se produce en un trimestre en el que la dependencia ejecutó 2,511 cateos, cifra que supera la que la propia Fiscalía acumulaba en un año completo durante ejercicios anteriores.
El desglose del trimestre incluye más de 1,274 personas detenidas, 568 armas aseguradas, más de 32 mil dosis de droga decomisadas, 382 inmuebles intervenidos y la recuperación de 783 vehículos.
La dependencia atribuye el salto en operatividad a la coordinación con corporaciones federales, estatales y municipales bajo el paraguas de la estrategia Sinergia por Querétaro.
"Sólo en este trimestre hemos llegado a superar la cifra de operatividad que se tenía en una anualidad en años anteriores", apuntó el Fiscal durante la presentación del reporte.
La baja en la incidencia delictiva, precisó De Jesús Hernández, ubica a Querétaro en niveles comparables a los que el estado registraba hace una década, tanto en delitos de alto impacto como en delitos patrimoniales.
El Fiscal sostuvo que el resultado responde al principio operativo que rige la estrategia: a mayor operatividad, menor incidencia delictiva.
La Fiscalía coordinó sus intervenciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo titular reportó en el mismo evento 2,709 detenidos puestos a disposición de la autoridad ministerial durante el trimestre.
El cruce entre ambas cifras no fue desagregado durante la presentación: la Fiscalía no precisó cuántos de los 1,274 detenidos que reporta como propios fueron puestos a su disposición por corporaciones estatales y cuántos derivan de intervenciones directas del ministerio público.
El balance tampoco incluyó desglose municipal de los 2,511 cateos ejecutados ni la proporción de órdenes judiciales cumplidas frente al total de las libradas por el Poder Judicial durante el periodo.