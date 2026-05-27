Fiscalía y CANIRAC Querétaro pactan blindaje para sector restaurantero

Víctor Antonio De Jesús encabezó mesa de trabajo con la delegación local de la cámara restaurantera.

El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández en mesa de trabajo con integrantes de CANIRAC delegación Querétaro.

Víctor Antonio De Jesús Hernández encabezó la mesa con la cámara restaurantera dentro de la estrategia Sinergia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación Querétaro acordaron reforzar mecanismos de coordinación, prevención y atención de incidentes para los establecimientos del sector restaurantero, en el marco de la estrategia Sinergia.

El acuerdo surgió de una mesa de trabajo encabezada por el Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y la presidenta de la delegación queretana, Citlalli Elizabeth Camacho Soltero, donde se abordaron canales de denuncia, atención oportuna y esquemas de colaboración entre autoridades y empresarios del ramo.

Sectores productivos en el centro de Sinergia

De Jesús Hernández explicó que la estrategia contempla la participación activa de los sectores productivos y sociales mediante canales de comunicación directos que permitan actuar de manera inmediata ante cualquier situación que afecte la tranquilidad de Querétaro.

El planteamiento del Fiscal General colocó al gremio restaurantero como aliado operativo del modelo, no únicamente como receptor de servicios institucionales. La premisa busca acortar tiempos de respuesta cuando un establecimiento detecta un riesgo.


El Fiscal General V\u00edctor Antonio De Jes\u00fas Hern\u00e1ndez en mesa de trabajo con integrantes de CANIRAC delegaci\u00f3n Quer\u00e9taro. Los vicefiscales Uriel Guillén Orozco y Yanin Zendejas Rojas acompañaron el diálogo con empresarios del ramo. rotativo.com.mx

Vicefiscales en la mesa

Acompañaron el encuentro el Vicefiscal de Investigación Científica y Policial, Uriel Guillén Orozco, y la Vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Yanin Zendejas Rojas, quienes dialogaron con integrantes de la cámara sobre herramientas institucionales y procesos de atención en materia preventiva y de procuración de justicia.

Las áreas técnicas de la dependencia atendieron consultas específicas sobre denuncia electrónica, cadena de custodia en incidentes dentro de restaurantes y protocolos de protección para trabajadores y clientes.

Mesas permanentes con el gremio

La reunión cerró con el compromiso de sostener espacios permanentes de trabajo conjunto entre la Fiscalía y los sectores empresariales, bajo una visión de seguridad sustentada en coordinación, confianza y participación social.

Camacho Soltero adelantó que la delegación queretana de CANIRAC trasladará a sus agremiados los esquemas de colaboración institucional acordados, con énfasis en los protocolos de prevención y los canales de comunicación directa con la dependencia.

fiscalia seguridad gobierno

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