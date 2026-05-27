Querétaro, 27 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación Querétaro acordaron reforzar mecanismos de coordinación, prevención y atención de incidentes para los establecimientos del sector restaurantero, en el marco de la estrategia Sinergia.
El acuerdo surgió de una mesa de trabajo encabezada por el Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y la presidenta de la delegación queretana, Citlalli Elizabeth Camacho Soltero, donde se abordaron canales de denuncia, atención oportuna y esquemas de colaboración entre autoridades y empresarios del ramo.
Sectores productivos en el centro de Sinergia
De Jesús Hernández explicó que la estrategia contempla la participación activa de los sectores productivos y sociales mediante canales de comunicación directos que permitan actuar de manera inmediata ante cualquier situación que afecte la tranquilidad de Querétaro.
El planteamiento del Fiscal General colocó al gremio restaurantero como aliado operativo del modelo, no únicamente como receptor de servicios institucionales. La premisa busca acortar tiempos de respuesta cuando un establecimiento detecta un riesgo.
Los vicefiscales Uriel Guillén Orozco y Yanin Zendejas Rojas acompañaron el diálogo con empresarios del ramo. rotativo.com.mx
Vicefiscales en la mesa
Acompañaron el encuentro el Vicefiscal de Investigación Científica y Policial, Uriel Guillén Orozco, y la Vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Yanin Zendejas Rojas, quienes dialogaron con integrantes de la cámara sobre herramientas institucionales y procesos de atención en materia preventiva y de procuración de justicia.
Las áreas técnicas de la dependencia atendieron consultas específicas sobre denuncia electrónica, cadena de custodia en incidentes dentro de restaurantes y protocolos de protección para trabajadores y clientes.
Mesas permanentes con el gremio
La reunión cerró con el compromiso de sostener espacios permanentes de trabajo conjunto entre la Fiscalía y los sectores empresariales, bajo una visión de seguridad sustentada en coordinación, confianza y participación social.
Camacho Soltero adelantó que la delegación queretana de CANIRAC trasladará a sus agremiados los esquemas de colaboración institucional acordados, con énfasis en los protocolos de prevención y los canales de comunicación directa con la dependencia.