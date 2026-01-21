Querétaro, 21de enero de 2026. - El Fiscal General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, presentó ante la LXI Legislatura los resultados de la estrategia SINERGIA en materia de seguridad.

El funcionario expuso la coordinación permanente entre la Fiscalía General y el Gobierno federal, así como los avances en prevención del delito que fortalecen la seguridad en Querétaro.

Diputados de todas las fracciones políticas reconocieron el trabajo interinstitucional durante la sesión celebrada en el Congreso del estado.

Sesión de trabajo en LXI Legislatura de Querétaro donde se expusieron estrategias de coordinación interinstitucional en seguridad pública. rotativo.com.mx

La exposición del fiscal destacó los mecanismos de colaboración implementados para combatir la delincuencia en Querétaro mediante acciones conjuntas entre diferentes niveles de gobierno.

Hernández explicó que la estrategia SINERGIA opera bajo un modelo de coordinación que involucra a autoridades estatales y federales en operativos conjuntos y análisis de información compartida.

Durante su intervención ante el pleno legislativo, el Fiscal General detalló las acciones preventivas que han permitido reducir la incidencia delictiva en distintas zonas de la entidad.

La estrategia contempla operativos focalizados, inteligencia policial y atención a zonas prioritarias identificadas mediante análisis estadístico del comportamiento delictivo.

Las y los legisladores de todos los partidos políticos manifestaron su respaldo al trabajo presentado por la Fiscalía General. Los diputados refrendaron su disposición al diálogo institucional para continuar fortaleciendo las políticas públicas que benefician a las familias queretanas en materia de seguridad y prevención.

La sesión concluyó con el compromiso de mantener canales de comunicación permanentes entre el Poder Legislativo y la Fiscalía General.

El fiscal Hernández agradeció la apertura del Congreso para analizar conjuntamente las estrategias que garantizan la protección de los habitantes de Querétaro.