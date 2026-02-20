Amealco, 20 de febrero de 2026. —La hija del presidente municipal de Amealco de Bonfil ocupa simultáneamente los cargos de directora operativa y presidenta del Sistema Municipal DIF con salario, el gimnasio público es utilizado por una familiar de una directora para dar clases privadas, y 16 de 17 áreas administrativas operan sin plan de trabajo.

Estos fueron algunos de los señalamientos que la regidora Anel López Ruiz documentó con oficios y denuncias formales ante el órgano interno de control durante una conferencia de prensa.

La acusación más delicada apunta directamente al DIF municipal. Según López Ruiz, la hija del alcalde funge como presidenta del organismo —cargo que en administraciones anteriores era honorífico y sin remuneración— y al mismo tiempo cobra nómina como directora operativa. La directora general del sistema es Laura Chaparro Miranda.

El organismo, de acuerdo con la regidora, se negó durante todo 2025 a rendir cuentas trimestrales al Ayuntamiento, como lo obliga la ley. López Ruiz tuvo que acudir a la Legislatura del estado de Querétaro para denunciar que el DIF llevaba un año completo sin presentar informes.

Cuando finalmente se programó la revisión en cabildo, la directora se negó a entregar información en la mesa de trabajo, según relató la edil. Pese a ello, la mayoría de los regidores aprobó un informe que, a juicio de López Ruiz, no contenía datos sustanciales sobre el destino de 14 millones de pesos asignados a grupos vulnerables en Amealco.

Gimnasio municipal operado con bienes privados de familiar de directora

Otro caso que derivó en denuncia formal involucra a la titular de la Dirección del Deporte. Durante la revisión de glosas en octubre de 2025, López Ruiz preguntó sobre los bienes dentro del gimnasio municipal. La directora reconoció, según la regidora, que unas escaladoras instaladas en el recinto son propiedad de su hermana, quien las utiliza para impartir clases particulares en un espacio público de Amealco.

La edil señaló el caso al presidente municipal en ese momento. La respuesta, según López Ruiz, fue nula. Para enero de 2026 la situación persistía, por lo que la regidora formalizó su denuncia ante el órgano interno de control. Precisó que no es la única queja contra la titular: existen denuncias ciudadanas por presunto acoso por parte de la funcionaria.

De las tres secretarías y 14 direcciones que integran la administración, solamente Obras Públicas ha presentado su plan operativo de trabajo, y únicamente porque la ley lo obliga. López Ruiz mostró el oficio donde solicitó formalmente que cada director entregara su planeación; hasta la fecha, el documento no ha sido atendido. Hasta el momento, el gobierno municipal de Amealco no ha emitido postura sobre los señalamientos.

La regidora advirtió que si el órgano interno de control no actúa dentro de los plazos legales, procederá ante otras instancias.