Amealco, 20 de febrero de 2026. —Mientras el presupuesto para desarrollo agropecuario cayó en más de 1.4 millones de pesos y el de desarrollo social perdió 5.6 millones respecto a 2025, la Secretaría Particular del presidente municipal de Amealco de Bonfil recibió una partida nueva e independiente de 15,097,455 pesos que ningún funcionario ha podido justificar.
La regidora Anel López Ruiz, quien votó en contra de la aprobación presupuestal, presentó las cifras durante una conferencia de prensa y calificó la redistribución como incoherente con las necesidades del municipio.
El golpe al sector agropecuario resulta particularmente grave en un municipio donde la agricultura es el principal sustento de las comunidades rurales. El rubro pasó de 10,526,686 pesos en 2025 a 9,061,364 en 2026, y según otros regidores, sufrió una reducción adicional de un millón de pesos.
Cuando se le preguntó directamente al presidente municipal por el monto exacto del ajuste, según López Ruiz, respondió que "en realidad no sabía".
El dato revela, a juicio de la edil, el nivel de desconexión entre las decisiones presupuestales en Amealco y quienes las aprueban.
En desarrollo social la reducción fue aún más drástica: de 42,441,977 a 36,811,000 pesos. La diferencia de 5.6 millones impacta directamente a comunidades indígenas de San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, zonas donde se concentra la población en mayor situación de vulnerabilidad del municipio y donde los programas de atención, según la regidora, ya eran insuficientes.
15 millones a Secretaría Particular sin explicación
Lo que antes era una partida integrada a la Secretaría del Ayuntamiento se convirtió en un rubro independiente de más de 15 millones de pesos asignados a la Secretaría Particular del alcalde de Amealco. López Ruiz señaló que en ninguna mesa de trabajo ni sesión de cabildo se explicó el destino de ese monto. La regidora cuestionó para qué necesita un secretario particular —cuya función es asistir al presidente— un presupuesto que supera al de direcciones completas con obligaciones directas hacia la ciudadanía.
La edil subrayó que los pocos programas sociales en Amealco que se han implementado carecen de neutralidad: según sus señalamientos, los apoyos se asignan a grupos específicos sin criterios de imparcialidad. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido postura sobre los cuestionamientos al presupuesto 2026.