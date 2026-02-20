Amealco, 20 de febrero de 2026.- Tres feminicidios se han registrado en Amealco de Bonfil durante la actual administración municipal, un periodo en el que la coordinación de la mujer ha operado con una sola persona, sin psicóloga, sin abogada y sin equipo multidisciplinario para atender a víctimas de violencia.

La regidora Anel López Ruiz reveló que el presidente municipal rechazó explícitamente reforzar el área con las palabras: "no voy a pagarle a una psicóloga ni a una licenciada para que esté detrás de un escritorio esperando a ver qué mujer se viene a quejar".

La declaración, relatada por López Ruiz durante una conferencia de prensa, contrasta con la magnitud de la crisis. Además de los feminicidios, la regidora documentó un incremento sostenido en robo de ganado, robo a casa habitación, homicidios y delitos contra la salud en Amealco.

Los datos de la glosa de seguridad pública presentada en octubre de 2025 muestran que pese al aumento en el número de elementos policiacos y patrullas —que el alcalde ha presumido públicamente—, los índices delictivos no han disminuido.

La edil relató que al inicio de la gestión, ella y otros integrantes de la comisión de la mujer acudieron a la coordinación y encontraron a una sola persona a cargo. Le pidieron al gobierno que integrara un equipo con capacidad de dar atención psicológica y jurídica a mujeres violentadas en Amealco.

Pasaron los meses —octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero— sin que se concretara el refuerzo. Fue precisamente durante ese lapso cuando ocurrieron los tres feminicidios.

Alcalde culpa al alcoholismo pero no aplica reglamento de bebidas

López Ruiz cuestionó que el presidente municipal haya atribuido los feminicidios al alto grado de alcoholismo en el municipio sin tomar ninguna acción concreta al respecto. La regidora señaló que existe un reglamento de bebidas alcohólicas que no se aplica y que la venta indiscriminada de alcohol persiste en comunidades como San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, particularmente los días de tianguis.

A la lista de pendientes en seguridad se suman los niños que, según la edil, han sido referidos desde sus centros escolares para atención psicológica en el DIF de Amealco y no han recibido consulta porque el organismo carece de psicólogo.

La regidora también mencionó asaltos frente a sucursales bancarias y disparos con arma de fuego en la zona centro como evidencia de que la estrategia de seguridad no funciona.

López Ruiz reveló que durante la mañana de la conferencia se enteró de un nuevo feminicidio ocurrido la noche anterior, aunque precisó que no contaba con datos confirmados del caso. Hasta el momento, el gobierno municipal de Amealco no ha emitido postura sobre los cuestionamientos a la estrategia de seguridad ni sobre la situación de la coordinación de la mujer.