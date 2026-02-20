Amealco pierde recursos federales y abandona obras por negligencia administrativa

Regidora documenta convenio cancelado para 200 familias, recurso legislativo reasignado y obra de un año sin avance.

Regidora de Amealco muestra oficios que documentan recursos perdidos y obras abandonadas en el municipio de Querétaro

Comunidades indígenas de Santiago Mexquititlán reciben presupuestos de obra por apenas 290 mil pesos.

Amealco, 20 de febrero de 2026.- Recursos legislativos etiquetados para Amealco de Bonfil terminaron ejerciéndose en Pedro Escobedo porque la administración municipal no entregó a tiempo los proyectos requeridos, un convenio con el Instituto de la Vivienda para beneficiar a más de 200 familias indígenas fue desechado de la agenda de cabildo sin que nadie diera explicaciones, y al menos una obra lleva un año completo sin avance tras su arranque oficial. La regidora Anel López Ruiz documentó cada caso con oficios y dictámenes durante una conferencia de prensa.

El primer caso lo confirmó, según López Ruiz, la propia diputada local del distrito. La legisladora le relató que solicitó repetidamente a Obras Públicas de Amealco la información necesaria para etiquetar los recursos —vía telefónica y por correo electrónico—, pero nunca recibió respuesta.

Ante el riesgo de que el monto se perdiera por completo, la diputada optó por reasignar el recurso a Pedro Escobedo. La regidora calificó la omisión como un acto de negligencia con consecuencias directas para la ciudadanía.

El segundo episodio ocurrió el 8 de diciembre de 2025, cuando en mesa de trabajo se aprobó el dictamen del programa "Contigo por tu Vivienda", un convenio con el IVC que contemplaba más de 200 acciones de mejoramiento en comunidades de San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, con una inversión superior a 1.5 millones de pesos.

Dos días después, en la sesión de cabildo del 10 de diciembre, el punto desapareció del orden del día. Nadie explicó por qué ni a dónde se canalizó el recurso que se pretendía utilizar para las viviendas de familias indígenas en Amealco.

Arranque de obra en La Torre: un año después, ni un ladrillo

La subdelegada de la comunidad de La Torre, Rita Álvarez, hizo llegar un oficio a la regidora donde documenta que en febrero de 2025 se realizó el arranque de obra para la construcción de un kiosco. Un año después no se ha colocado un solo ladrillo.

López Ruiz aseguró que este patrón se repite: la administración llega a comunidades para inaugurar arranques que nunca se concretan.

La distribución del recurso para obra pública también fue cuestionada. Según los datos de la regidora, San Bartolomé del Pino —comunidad de origen del presidente municipal— ha recibido inversiones por cerca de 6 millones de pesos en asfalto, parque y gimnasio al aire libre.

En contraste, comunidades de Santiago Mexquititlán —zona indígena catalogada como vulnerable— registran presupuestos de apenas 290,000 pesos. López Ruiz señaló que el alcalde prometió en campaña distribuir los recursos de obra pública en Amealco de manera equitativa para todas las comunidades.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido postura sobre la pérdida de recursos, las obras sin avance ni la distribución del gasto en infraestructura.

