Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Querétaro será el único estado del país donde se diseñen semiconductores, con producción prevista hacia finales de este año y respaldo financiero de Nacional Financiera, confirmó el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard.

El anuncio se dio durante la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones del Estado de Querétaro, donde también se reveló que la entidad acumula 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida, con el 95 por ciento en tiempo de ejecución.

El comité, instalado con la presencia del gobernador Mauricio Kuri González, busca aterrizar en la entidad el Plan México y coordinar esfuerzos entre federación, estado y sector empresarial.

El secretario de Desarrollo Sustentable estatal, Marco Antonio del Prete Tercero, señaló que el instrumento trasciende coyunturas y responde a la nueva realidad marcada por la relocalización de cadenas productivas, la transición energética y la transformación tecnológica.

La jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, precisó que solo en lo que va de 2026 se sumaron 11 nuevos proyectos de inversión en Querétaro por casi 703 millones de dólares y 2 mil 500 empleos adicionales.

Los sectores de tecnología y data centers concentran buena parte del interés, con Estados Unidos, Alemania y Canadá como principales países inversionistas.

Economía queretana creció 15% en una década

En materia de indicadores, el vicepresidente del Subsistema de Información Económica, Mauricio Márquez Corona, informó que en 2024 la entidad alcanzó un valor de producción de 621 mil 620 millones de pesos, equivalente al 2.4 por ciento del total nacional.

La economía estatal creció 15 por ciento en términos reales durante la última década y cerca de 60 por ciento en los últimos 20 años. El sector manufacturero concentra 58 por ciento del valor agregado, con peso particular en las industrias automotriz y aeroespacial.

Las exportaciones queretanas alcanzaron 4 mil 532 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que ubicó al estado en la posición 12 a nivel nacional.

Márquez Corona detalló que estos indicadores reflejan la diversificación productiva que ha consolidado a Querétaro como polo de atracción de inversión extranjera.

La promotora de inversión estatal, Laura Gerónima Sepúlveda, advirtió que México enfrenta "un reto histórico" ante las nuevas condiciones geopolíticas y demandó reducir la tramitología para acelerar la llegada de capitales.

Aseguró que el comité no será un espacio de discursos, sino una mesa de acción para destrabar proyectos y fortalecer la participación de pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión se entregaron 16 certificados "Hecho en México" a empresas queretanas. Ebrard subrayó que el contexto internacional obliga a México a producir insumos estratégicos ante tensiones geopolíticas y ajustes arancelarios, razón por la cual la producción de semiconductores resulta prioritaria para la estrategia nacional.