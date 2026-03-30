Corregidora, 30 de marzo de 2026. — El municipio de Corregidora puso bajo vigilancia a los moteles que operan en la demarcación luego de que circularan versiones en plataformas digitales sobre la presunta filtración de más de mil videos íntimos grabados sin consentimiento al interior de habitaciones.

El presidente municipal, Josué Guerrero Trápala, advirtió que los establecimientos que incumplan la normatividad enfrentarán sanciones que pueden ir desde clausuras hasta multas económicas, aunque evitó confirmar o desmentir los señalamientos por tratarse de información no verificada oficialmente.

La postura del gobierno municipal se limita, por ahora, al ámbito administrativo. Corregidora no cuenta con facultades para investigar delitos relacionados con la violación a la privacidad en Querétaro, competencia que recae en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la revisión de licencias de funcionamiento y el cumplimiento de requisitos operativos sí forman parte de las atribuciones locales. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha sido cuestionada públicamente sobre el caso ni ha emitido postura al respecto.

Guerrero Trápala precisó que la supervisión abarca la documentación completa de cada negocio. "Cualquier establecimiento tiene que cumplir con lo que nosotros les pedimos para una licencia de funcionamiento", explicó.

Agregó que si alguna conducta al interior de los locales contraviene lo que el municipio vigila, "habrá una sanción que puede ir desde una clausura hasta otro tipo de multas".

Moteles en Corregidora operan bajo revisión de licencias

El alcalde dejó claro que el actuar municipal se concentra en la supervisión administrativa, no en la investigación de los videos presuntamente filtrados en moteles.

Pidió prudencia por tratarse de un asunto que involucra la privacidad de personas y reiteró que cualquier incumplimiento detectado será atendido conforme a la ley.

Las versiones que detonaron la alerta señalan que los videos habrían comenzado a circular en una plataforma para adultos con alcance internacional.

Se menciona a Querétaro entre las entidades presuntamente afectadas, aunque ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de esa información.

La grabación de imágenes íntimas sin consentimiento constituye un delito tipificado en el Código Penal de Querétaro bajo la figura de violación a la intimidad sexual, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión.

¿Qué delito implica grabar videos íntimos sin consentimiento en Querétaro?

De comprobarse que los videos fueron captados en territorio queretano, la investigación correspondería a la Fiscalía General del Estado, que hasta ahora no se ha pronunciado.

El municipio de Corregidora mantiene abierta la revisión de establecimientos y no descarta acciones adicionales si los resultados de la supervisión arrojan irregularidades.