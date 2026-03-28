Querétaro, 28 de marzo de 2026. —Una biblioteca tecnológica dentro del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) forma parte de los proyectos que impulsa el gobierno municipal para ampliar el acceso a herramientas digitales entre estudiantes de ingeniería.

La Secretaría de Innovación y Tecnología visitó el campus del instituto para presentar la oferta de cursos gratuitos del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y programación, además de explorar mecanismos de vinculación entre jóvenes y el sector productivo.

El centro BLOQUE, que opera desde marzo de 2024 en la capital queretana, acumula más de 50 cursos activos y ha registrado la participación de más de 950 personas en actividades formativas solo entre febrero y abril de este año, según cifras del propio municipio.

Llevar esa oferta directamente a instituciones educativas como el ITQ representa un giro en la estrategia: en lugar de esperar a que los estudiantes acudan al centro, la dependencia municipal sale a buscarlos en sus propias aulas. La formación tecnológica gratuita en Querétaro ha sido uno de los ejes del proyecto desde su creación.

El centro BLOQUE ha registrado más de 950 participantes en actividades formativas entre febrero y abril de 2026.

Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la Secretaría de Innovación y Tecnología, detalló durante el encuentro con alumnos del ITQ que los programas de BLOQUE están diseñados para responder a lo que la industria local demanda. No se trata únicamente de un catálogo de talleres, precisó, sino de una ruta que conecta la capacitación con oportunidades reales de empleo en el sector tecnológico.

Biblioteca tecnológica fortalecerá espacios de aprendizaje en el ITQ

La biblioteca tecnológica proyectada busca dotar al instituto de un espacio con acceso a herramientas digitales para estudiantes del ITQ y recursos de consulta orientados a las disciplinas que BLOQUE ya imparte. Aunque el municipio no precisó fechas ni montos de inversión para la instalación, el anuncio se inscribe dentro de la colaboración entre gobierno, academia e industria que el centro ha promovido desde su apertura, periodo en el que ha recibido más de 60 mil visitantes.

El centro BLOQUE ha registrado más de 950 participantes en actividades formativas entre febrero y abril de 2026.

El secretario Ruiz Ballesteros invitó a los jóvenes a consultar la plataforma oficial del centro en bloqueqro.municipiodequeretaro.gob.mx para revisar la oferta disponible e inscribirse. Actualmente, los cursos abarcan desde fundamentos de Linux e internet de las cosas hasta ciberseguridad y ventas en entornos industriales 4.0, todos sin costo.

¿Cómo beneficiará la vinculación empresarial a los estudiantes del ITQ?

El municipio busca que la formación técnica no quede en el aula. La estrategia contempla reforzar los canales entre estudiantes y empresas del sector tecnológico para facilitar su inserción laboral, alineando lo que se enseña en las universidades con lo que el mercado local e internacional necesita. No se dieron a conocer convenios específicos ni nombres de empresas participantes en esta etapa del proyecto.