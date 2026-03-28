Proyectan biblioteca tecnológica en el Tecnológico de Querétaro

Secretaría de Innovación presenta oferta de cursos digitales gratuitos a estudiantes de ingeniería del instituto.

Estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Querétaro durante presentación de cursos BLOQUE en Querétaro

El centro BLOQUE ha registrado más de 950 participantes en actividades formativas entre febrero y abril de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de marzo de 2026. —Una biblioteca tecnológica dentro del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) forma parte de los proyectos que impulsa el gobierno municipal para ampliar el acceso a herramientas digitales entre estudiantes de ingeniería.

La Secretaría de Innovación y Tecnología visitó el campus del instituto para presentar la oferta de cursos gratuitos del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y programación, además de explorar mecanismos de vinculación entre jóvenes y el sector productivo.

El centro BLOQUE, que opera desde marzo de 2024 en la capital queretana, acumula más de 50 cursos activos y ha registrado la participación de más de 950 personas en actividades formativas solo entre febrero y abril de este año, según cifras del propio municipio.

Llevar esa oferta directamente a instituciones educativas como el ITQ representa un giro en la estrategia: en lugar de esperar a que los estudiantes acudan al centro, la dependencia municipal sale a buscarlos en sus propias aulas. La formación tecnológica gratuita en Querétaro ha sido uno de los ejes del proyecto desde su creación.

Estudiantes de ingenier\u00eda del Instituto Tecnol\u00f3gico de Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n de cursos BLOQUE en Quer\u00e9taro El centro BLOQUE ha registrado más de 950 participantes en actividades formativas entre febrero y abril de 2026.

Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la Secretaría de Innovación y Tecnología, detalló durante el encuentro con alumnos del ITQ que los programas de BLOQUE están diseñados para responder a lo que la industria local demanda. No se trata únicamente de un catálogo de talleres, precisó, sino de una ruta que conecta la capacitación con oportunidades reales de empleo en el sector tecnológico.

Biblioteca tecnológica fortalecerá espacios de aprendizaje en el ITQ

La biblioteca tecnológica proyectada busca dotar al instituto de un espacio con acceso a herramientas digitales para estudiantes del ITQ y recursos de consulta orientados a las disciplinas que BLOQUE ya imparte. Aunque el municipio no precisó fechas ni montos de inversión para la instalación, el anuncio se inscribe dentro de la colaboración entre gobierno, academia e industria que el centro ha promovido desde su apertura, periodo en el que ha recibido más de 60 mil visitantes.

Estudiantes de ingenier\u00eda del Instituto Tecnol\u00f3gico de Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n de cursos BLOQUE en Quer\u00e9taro El centro BLOQUE ha registrado más de 950 participantes en actividades formativas entre febrero y abril de 2026.

El secretario Ruiz Ballesteros invitó a los jóvenes a consultar la plataforma oficial del centro en bloqueqro.municipiodequeretaro.gob.mx para revisar la oferta disponible e inscribirse. Actualmente, los cursos abarcan desde fundamentos de Linux e internet de las cosas hasta ciberseguridad y ventas en entornos industriales 4.0, todos sin costo.

¿Cómo beneficiará la vinculación empresarial a los estudiantes del ITQ?

El municipio busca que la formación técnica no quede en el aula. La estrategia contempla reforzar los canales entre estudiantes y empresas del sector tecnológico para facilitar su inserción laboral, alineando lo que se enseña en las universidades con lo que el mercado local e internacional necesita. No se dieron a conocer convenios específicos ni nombres de empresas participantes en esta etapa del proyecto.

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