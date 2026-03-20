Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El parque intraurbano La Queretana tendrá al menos seis jornadas ambientales durante 2026, cada una vinculada a una fecha del calendario internacional, con actividades que van desde la inauguración de un jardín de polinizadores hasta un festival del medio ambiente organizado por los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Querétaro presentó el programa esta semana como parte de una estrategia para consolidar el espacio como centro permanente de educación ambiental en la capital queretana.

La primera fecha ya es este sábado 21 de marzo, con la celebración del Día Mundial del Agua, donde se realizarán talleres de semillas y recorridos guiados. El ciclo de eventos mensuales continuará a lo largo del año.

La siguiente cita es el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, con dos inauguraciones simultáneas: el jardín de polinizadores y la ruta oficial de mountain bike dentro del parque.

La secretaria Guadalupe Espinosa de los Reyes indicó que también habrá talleres para quienes quieran replicar un jardín de polinizadores en casa, además de recorridos de avistamiento de aves y fauna.

En mayo, específicamente el viernes 22, la agenda gira en torno a la biodiversidad con talleres sobre los Sellos de Biodiversidad, el programa municipal que hoy certifica más de 53 fragmentos y más de mil 200 hectáreas bajo conservación en la ciudad.

El festival ambiental de junio: municipio, estado y federación juntos en La Queretana

El evento de mayor escala está programado para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, cuando la Secretaría de Medio Ambiente municipal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (Sedesu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizarán conjuntamente un festival en el parque.

Espinosa de los Reyes describió el ejercicio como "un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno" poco frecuente en términos de coordinación institucional ambiental.

El calendario cierra con el Día de los Parques el viernes 27 de agosto y una celebración de la capa de ozono en septiembre, cuya fecha exacta está por definirse. Octubre tiene también una actividad pendiente de confirmar. Todas las jornadas serán gratuitas y abiertas al público en general.

¿Cómo llegar al Parque La Queretana?

El parque se ubica al norponiente de la ciudad, en la delegación Félix Osores, dentro del Área Natural Protegida Jurica Poniente. Quienes usen GPS pueden buscar la Escuela Secundaria Esperanza Cabrera como referencia.

El estacionamiento es gratuito. Abre todos los días de 7:00 a 20:00 horas. Todavía no hay ruta de transporte público con llegada directa al parque.