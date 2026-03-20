Seis fechas ambientales marcarán el calendario de La Queretana en Querétaro durante 2026

Municipio anuncia actividades mensuales vinculadas a fechas ambientales internacionales, con participación de tres órdenes de gobierno en junio.

Vista aérea del Parque Intraurbano La Queretana en Querétaro, con sus lagos artificiales y zonas verdes en la delegación Félix Osores

La Queretana, de 95 hectáreas en Jurica Poniente, albergará desde un jardín de polinizadores hasta una ruta de mountain bike durante el Día de la Tierra en abril.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El parque intraurbano La Queretana tendrá al menos seis jornadas ambientales durante 2026, cada una vinculada a una fecha del calendario internacional, con actividades que van desde la inauguración de un jardín de polinizadores hasta un festival del medio ambiente organizado por los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Querétaro presentó el programa esta semana como parte de una estrategia para consolidar el espacio como centro permanente de educación ambiental en la capital queretana.

La primera fecha ya es este sábado 21 de marzo, con la celebración del Día Mundial del Agua, donde se realizarán talleres de semillas y recorridos guiados. El ciclo de eventos mensuales continuará a lo largo del año.

La siguiente cita es el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, con dos inauguraciones simultáneas: el jardín de polinizadores y la ruta oficial de mountain bike dentro del parque.

La secretaria Guadalupe Espinosa de los Reyes indicó que también habrá talleres para quienes quieran replicar un jardín de polinizadores en casa, además de recorridos de avistamiento de aves y fauna.

En mayo, específicamente el viernes 22, la agenda gira en torno a la biodiversidad con talleres sobre los Sellos de Biodiversidad, el programa municipal que hoy certifica más de 53 fragmentos y más de mil 200 hectáreas bajo conservación en la ciudad.

El festival ambiental de junio: municipio, estado y federación juntos en La Queretana

El evento de mayor escala está programado para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, cuando la Secretaría de Medio Ambiente municipal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (Sedesu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizarán conjuntamente un festival en el parque.

Espinosa de los Reyes describió el ejercicio como "un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno" poco frecuente en términos de coordinación institucional ambiental.

El calendario cierra con el Día de los Parques el viernes 27 de agosto y una celebración de la capa de ozono en septiembre, cuya fecha exacta está por definirse. Octubre tiene también una actividad pendiente de confirmar. Todas las jornadas serán gratuitas y abiertas al público en general.

¿Cómo llegar al Parque La Queretana?

El parque se ubica al norponiente de la ciudad, en la delegación Félix Osores, dentro del Área Natural Protegida Jurica Poniente. Quienes usen GPS pueden buscar la Escuela Secundaria Esperanza Cabrera como referencia.

El estacionamiento es gratuito. Abre todos los días de 7:00 a 20:00 horas. Todavía no hay ruta de transporte público con llegada directa al parque.

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