Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Accidentes constantes de camiones de carga que ingresan a la ciudad sin frenos por la carretera federal 57 México Querétaro, llevaron al alcalde Luis Felifer Macías Olvera a exigir este miércoles que la Federación construya infraestructura de frenado de emergencia en el tramo previo a la estatua del Apóstol Santiago, punto de entrada al municipio de Querétaro.
La petición no es nueva: el ayuntamiento la ha formulado en varias ocasiones sin obtener respuesta, y la raíz del problema es de competencia federal, no municipal.
Macías Olvera fue directo al señalar el límite legal que enfrenta el municipio en esa vía: ninguna patrulla del ayuntamiento tiene facultades para sancionar infracciones en una carretera federal.
Ni siquiera con convenio previo entre las partes podía una unidad municipal levantar una infracción sobre la 57. Lo que el municipio ha hecho hasta ahora se reduce a señalética disuasiva.
Ante un camión de carga que pierde los frenos cuesta abajo, eso no detiene nada.
La señalética no frena camiones: solo la infraestructura resuelve el problema
El alcalde dejó en claro que la solución no pasa por más patrullas ni por convenios de coordinación: "cuando un camión se queda sin frenos, por más disuasión que haya no va a ser una solución".
Lo que se necesita es obra — rampas de frenado, carriles de escape — y esa obra la tiene que hacer quien administra la carretera: el gobierno federal.
La referencia geográfica del tramo conflictivo es precisa: el punto de mayor riesgo se ubica metros antes de la estatua del Apóstol Santiago, en el acceso norte a la ciudad.
Es el tramo de mayor pendiente del corredor urbano en esa vía y el que históricamente ha concentrado los accidentes más graves.
El municipio no ha precisado fechas ni ha revelado si ya existe una solicitud formal ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La exigencia, por ahora, quedó planteada en conferencia de prensa sin que se anunciara un mecanismo formal de seguimiento. La SICT no ha emitido postura al respecto.