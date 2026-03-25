Municipio de Querétaro exige a la Federación infraestructura de frenado en la entrada de la ciudad por carretera 57

Alcalde Felifer Macías pide infraestructura vial federal ante el Apóstol Santiago para prevenir accidentes graves en el ingreso a la capital.

Carretera federal 57 en la entrada al municipio de Querétaro, tramo de acceso por la estatua del Apóstol Santiago, marzo 2026

El tramo de mayor riesgo en la carretera 57 se ubica metros antes de la estatua del Apóstol Santiago, en el acceso norte a la ciudad de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Accidentes constantes de camiones de carga que ingresan a la ciudad sin frenos por la carretera federal 57 México Querétaro, llevaron al alcalde Luis Felifer Macías Olvera a exigir este miércoles que la Federación construya infraestructura de frenado de emergencia en el tramo previo a la estatua del Apóstol Santiago, punto de entrada al municipio de Querétaro.

La petición no es nueva: el ayuntamiento la ha formulado en varias ocasiones sin obtener respuesta, y la raíz del problema es de competencia federal, no municipal.

Macías Olvera fue directo al señalar el límite legal que enfrenta el municipio en esa vía: ninguna patrulla del ayuntamiento tiene facultades para sancionar infracciones en una carretera federal.

Ni siquiera con convenio previo entre las partes podía una unidad municipal levantar una infracción sobre la 57. Lo que el municipio ha hecho hasta ahora se reduce a señalética disuasiva.

Ante un camión de carga que pierde los frenos cuesta abajo, eso no detiene nada.

La señalética no frena camiones: solo la infraestructura resuelve el problema

El alcalde dejó en claro que la solución no pasa por más patrullas ni por convenios de coordinación: "cuando un camión se queda sin frenos, por más disuasión que haya no va a ser una solución".

Lo que se necesita es obra — rampas de frenado, carriles de escape — y esa obra la tiene que hacer quien administra la carretera: el gobierno federal.

La referencia geográfica del tramo conflictivo es precisa: el punto de mayor riesgo se ubica metros antes de la estatua del Apóstol Santiago, en el acceso norte a la ciudad.

Es el tramo de mayor pendiente del corredor urbano en esa vía y el que históricamente ha concentrado los accidentes más graves.

El municipio no ha precisado fechas ni ha revelado si ya existe una solicitud formal ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La exigencia, por ahora, quedó planteada en conferencia de prensa sin que se anunciara un mecanismo formal de seguimiento. La SICT no ha emitido postura al respecto.

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