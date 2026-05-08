Querétaro, 8 de mayo de 2026. — Una mujer y un hombre fueron detenidos en operativos simultáneos ejecutados por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Querétaro y en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, como parte de una investigación que vincula a los presuntos responsables con el desvío de 348 millones de pesos a través de una empresa fachada con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. La acción se concretó el miércoles y el Gabinete de Seguridad confirmó el saldo este 7 de mayo en su informe oficial.

Los detenidos fueron identificados como Luz "N" y Juan Gabriel "N".

Las autoridades los señalan como integrantes de una estructura financiera dedicada al desvío de fondos públicos y privados mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Enfrentan cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La empresa que servía de pantalla operaba bajo el giro comercial de alquiler de artículos para el hogar y personales, según los registros mercantiles consultados por la FGR.

El expediente acumula meses de seguimiento. Trabajos de inteligencia y análisis financiero permitieron rastrear movimientos irregulares por un monto superior a los 348 millones de pesos canalizados desde Campeche hacia diversas plazas, entre ellas Querétaro y la capital del país.

El operativo se ejecutó tras dos órdenes de aprehensión cumplimentadas en simultáneo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y de la SSPC.

Juan Gabriel "N" cargaba con un antecedente penal internacional. En mayo de 2024 fue detenido en Estados Unidos y enfrentó un proceso ante el Tribunal de Distrito del Estado de Nuevo México, donde se declaró culpable de las imputaciones presentadas en su contra por las autoridades estadounidenses.

La FGR no precisó si las operaciones detectadas en Querétaro y la CDMX están vinculadas con la imputación previa estadounidense.

El Ministerio Público Federal asumió la conducción de las investigaciones para determinar el alcance de la red y la participación específica de cada uno de los detenidos. La autoridad definirá la situación jurídica en las próximas horas.

La operación se inscribe en una serie de acciones del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch contra estructuras financieras de lavado de dinero.

El 22 de abril, las mismas instituciones desmantelaron una red de huachicol que utilizaba diez empresas fachada y movió simulaciones por 23 mil millones de pesos.

La FGR no detalló si los detenidos en Querétaro mantienen vínculos con células criminales de mayor escala.