México, 23 de abril de 2026. — Veintitrés personas y empresas con operaciones en India, Guatemala, México y Estados Unidos quedaron este jueves en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por integrar una red global de suministro de precursores químicos al Cártel de Sinaloa.
El anuncio, emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanzó a proveedores farmacéuticos indios, corredores guatemaltecos, importadores mexicanos y un químico que operaba laboratorios clandestinos en Jalisco.
En el centro de la cadena quedaron designados Satishkumar Hareshbhai Sutaria y su vendedora Yuktakumari Ashishkumar Modi, proveedores de precursores farmacéuticos basados en India que, según la OFAC, enviaban N-Boc-4-Piperidona a México y Guatemala etiquetada como "químicos seguros".
Ambos operaban a través de las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals, y fueron arrestados por autoridades indias en marzo de 2025. El Departamento de Justicia estadounidense estima que un kilogramo de ese precursor rinde aproximadamente 1.83 kilogramos de fentanilo, volumen suficiente para producir alrededor de 900 mil dosis letales.
"El presidente Trump ha sido claro en que a los cárteles terroristas no se les permitirá sembrar caos en nuestras fronteras ni en nuestras comunidades", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado de la dependencia.
Las sanciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas, y la 13224, que apunta contra terroristas y sus financiadores.
El gobierno estadounidense designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.
La ruta del precursor: de Gujarat a Culiacán
El eslabón guatemalteco quedó encabezado por Jaime Augusto Barrientos Camaz, corredor que a través de la empresa J and C Import recibió 116 kilogramos de N-Boc-4-Piperidona en dos meses, volumen con potencial de producir más de 100 millones de dosis letales.
También fue designada la empresa Central Logistica de Servicios, dedicada al envío de precursores y fentanilo ya sintetizado. En el lado mexicano, la OFAC golpeó a Karina Guadalupe Carrillo Torres, corredora de precursores afín a la facción de Los Chapitos y esposa del operador Regulo Acosta Hernandez; ambos fueron detenidos en Sinaloa en marzo de 2026.
Pese a los operativos conjuntos contra la organización, cárteles como el de Sinaloa mantienen disputas por el control de Querétaro, según cobertura reciente de este medio.
¿Qué otros eslabones cayeron en la sanción?
La lista incluyó a Maria Viridiana Rugerio Arriaga, corredora en León, Guanajuato, que compraba químicos en India para revenderlos a cocineros de fentanilo y metanfetamina; a Jose de Jesus Ramirez Torres, importador jalisciense con red corporativa en México y Florida; y a las empresas Reyma Global Trading y Aduaeasy, importadoras de químicos desde Asia para la producción de metanfetamina.
Uno de los golpes más visibles alcanzó a Alejandro Reynoso Jimenez, químico que operaba laboratorios clandestinos en Guadalajara y producía pastillas adulteradas con fentanilo desde la farmacia Botanica 2000; fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025.
La operación fue coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y la red financiera FinCEN del propio Tesoro estadounidense. El gobierno mexicano no ha emitido postura pública sobre las designaciones al cierre de esta redacción.