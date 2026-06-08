PAN Querétaro reúne firmas para pedir al INE quitar el registro a Morena

Querétaro, 8 de junio de 2026.- Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional cerraron durante el fin de semana la recolección de firmas en los 18 municipios de Querétaro, jornada con la que el partido pedirá al Instituto Nacional Electoral el retiro del registro de Morena.
La movilización, encabezada por el presidente del Comité Directivo Estatal panista, Martín Arango, busca que la autoridad electoral investigue y sancione lo que el blanquiazul califica como vínculos de Morena con el crimen organizado. Arango adelantó que la solicitud formal se entregará en las instalaciones del INE en los próximos días.
Panistas de los 18 municipios participaron en la jornada ciudadana a lo largo de los últimos 15 días. rotativo.com.mx
¿Cuántas firmas reunió el PAN contra Morena?
En la capital del estado, los panistas juntaron cerca de 2 mil firmas durante el cierre de la jornada ciudadana. Sumadas a las recabadas en el resto de los municipios a lo largo de los últimos 15 días, el partido contabilizó alrededor de 45 mil rúbricas de ciudadanos que respaldan la exigencia, que se entregarán ante la autoridad electoral en el transcurso de los próximos días.
"Hoy, como un acto simbólico, realizamos este cierre para que en el transcurso de la semana acudamos formalmente a las instalaciones del INE a presentar esta solicitud de retiro del registro. Son miles de ciudadanos los que han alzado la voz para exigir que se investiguen y sancionen los vínculos que Morena ha tenido con el crimen organizado", señaló Arango.
El reclamo se suma a una serie de acciones del panismo queretano frente al oficialismo. El partido llevó a los 18 municipios su consulta ciudadana y ha cuestionado la reforma electoral impulsada por Morena en el Congreso de la Unión.
Panistas de los 18 municipios participaron en la jornada ciudadana a lo largo de los últimos 15 días. rotativo.com.mx
¿Por qué el PAN pide retirar el registro a Morena?
Arango sostuvo que la movilización demuestra que la ciudadanía no está dispuesta a normalizar la infiltración del narcotráfico en la política mexicana, postura que el panismo ya había planteado al cuestionar la respuesta federal frente al crimen organizado.
"Hoy realizamos el cierre de la recolección de firmas para solicitar el retiro del registro a Morena por su financiamiento al narcotráfico; México merece instituciones limpias, gobiernos honestos y partidos que respeten la ley; por eso seguiremos alzando la voz y defendiendo la democracia", concluyó el dirigente.