PAN Querétaro reúne firmas para pedir al INE quitar el registro a Morena

El dirigente estatal Martín Arango anunció que la solicitud se presentará ante la autoridad electoral en los próximos días, respaldada por cerca de 45 mil firmas.

Militantes del PAN recolectan firmas en una mesa instalada en la vía pública durante la jornada ciudadana en Querétaro.

El dirigente estatal del PAN, Martín Arango, encabezó el cierre de la recolección de firmas en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional cerraron durante el fin de semana la recolección de firmas en los 18 municipios de Querétaro, jornada con la que el partido pedirá al Instituto Nacional Electoral el retiro del registro de Morena.

La movilización, encabezada por el presidente del Comité Directivo Estatal panista, Martín Arango, busca que la autoridad electoral investigue y sancione lo que el blanquiazul califica como vínculos de Morena con el crimen organizado. Arango adelantó que la solicitud formal se entregará en las instalaciones del INE en los próximos días.

Militantes del PAN recolectan firmas en una mesa instalada en la v\u00eda p\u00fablica durante la jornada ciudadana en Quer\u00e9taro. Panistas de los 18 municipios participaron en la jornada ciudadana a lo largo de los últimos 15 días. rotativo.com.mx

¿Cuántas firmas reunió el PAN contra Morena?

En la capital del estado, los panistas juntaron cerca de 2 mil firmas durante el cierre de la jornada ciudadana. Sumadas a las recabadas en el resto de los municipios a lo largo de los últimos 15 días, el partido contabilizó alrededor de 45 mil rúbricas de ciudadanos que respaldan la exigencia, que se entregarán ante la autoridad electoral en el transcurso de los próximos días.

"Hoy, como un acto simbólico, realizamos este cierre para que en el transcurso de la semana acudamos formalmente a las instalaciones del INE a presentar esta solicitud de retiro del registro. Son miles de ciudadanos los que han alzado la voz para exigir que se investiguen y sancionen los vínculos que Morena ha tenido con el crimen organizado", señaló Arango.

El reclamo se suma a una serie de acciones del panismo queretano frente al oficialismo. El partido llevó a los 18 municipios su consulta ciudadana y ha cuestionado la reforma electoral impulsada por Morena en el Congreso de la Unión.

Militantes del PAN recolectan firmas en una mesa instalada en la v\u00eda p\u00fablica durante la jornada ciudadana en Quer\u00e9taro. Panistas de los 18 municipios participaron en la jornada ciudadana a lo largo de los últimos 15 días. rotativo.com.mx

¿Por qué el PAN pide retirar el registro a Morena?

Arango sostuvo que la movilización demuestra que la ciudadanía no está dispuesta a normalizar la infiltración del narcotráfico en la política mexicana, postura que el panismo ya había planteado al cuestionar la respuesta federal frente al crimen organizado.

"Hoy realizamos el cierre de la recolección de firmas para solicitar el retiro del registro a Morena por su financiamiento al narcotráfico; México merece instituciones limpias, gobiernos honestos y partidos que respeten la ley; por eso seguiremos alzando la voz y defendiendo la democracia", concluyó el dirigente.

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