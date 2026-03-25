Querétaro, 25 de marzo de 2026. — La reforma electoral impulsada por Morena desde el Congreso de la Unión elimina la paridad de género y carece de acciones afirmativas para mujeres, denunció el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, quien calificó la propuesta como un retroceso democrático que agrava las fallas del proyecto original rechazado en el Senado.

En conferencia de prensa junto a integrantes del comité estatal panista, Arango cuestionó que el denominado "plan B" repita los mismos vicios de la iniciativa frenada en comisiones, sin atender las objeciones de fondo que motivaron su rechazo.

La disputa por las reglas electorales rumbo a los comicios de 2027 ha colocado a Querétaro en el centro de la discusión nacional, donde el PAN mantiene la gubernatura y varias alcaldías estratégicas.

"La democracia no tiene plan B", expresó el dirigente, al describir la propuesta como un acto de "venganza" política.

Uno de los puntos más cuestionados por el panismo es el argumento de ahorro presupuestal que Morena ha esgrimido para justificar los cambios. Arango sostuvo que las modificaciones al número de regidores en municipios del país provocarían el efecto contrario, con un incremento en el gasto público que la iniciativa no reconoce. "Ni sumar saben", ironizó.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, durante la conferencia de prensa sobre la reforma electoral.

Crimen organizado en elecciones, el tema que Morena evade según el PAN

El líder del blanquiazul en la entidad fue más allá de la discusión técnica y apuntó contra lo que consideró una omisión deliberada: la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

Según Arango, la reforma esquiva ese problema porque a Morena "no le conviene" abordarlo, y acusó que el partido en el poder federal ha decidido ignorar la infiltración de recursos ilícitos en campañas.

Otro flanco de la crítica panista se dirigió a las modificaciones propuestas en materia de revocación de mandato.

A juicio de Arango, el mecanismo quedaría diseñado para favorecer la promoción de imagen del gobernante en turno, mientras restringe la capacidad de ciudadanos, partidos y organizaciones civiles para manifestar posturas contrarias. "Sería una campaña unilateral", advirtió.

¿Qué postura fijó el PAN Querétaro ante la reforma electoral?

El comité estatal del PAN formalizó su rechazo a la iniciativa y la calificó como un "recurso tramposo" de cara a los próximos comicios. Arango cerró con un llamado a la ciudadanía queretana y pidió respeto a los tiempos constitucionales: "En Querétaro sabemos que en la democracia no hay cabida para el crimen organizado", sentenció el dirigente, quien anticipó que su partido mantendrá la oposición legislativa al proyecto en todas sus etapas.