PAN Querétaro abre candidaturas 2027 a ciudadanos sin militancia

Militantes y no militantes podrán competir por candidaturas a través de una aplicación móvil del partido.

Martín Arango presidente PAN Querétaro anuncia candidaturas ciudadanas 2027 en conferencia

El registro de aspirantes se realizará mediante la aplicación móvil del Partido Acción Nacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. —El Partido Acción Nacional en Querétaro anunció la apertura de sus candidaturas para el proceso electoral de 2027 a cualquier ciudadano, con o sin militancia partidista, mediante un registro digital que arrancará a través de la aplicación móvil del instituto político.

El mecanismo replica los lineamientos que la dirigencia nacional presentó días atrás y contempla entrevistas, recolección de firmas y participación en foros públicos como filtros previos a la designación.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, descartó que el partido reserve espacios para figuras de la cúpula o perfiles predeterminados. "No habrá candidaturas cupulares ni espacios reservados para nadie", señaló, y agregó que la competitividad será el criterio definitorio en la fase final del proceso.

El esquema se inscribe en la estrategia nacional que encabeza Jorge Romero, dirigente del PAN, orientada a captar perfiles fuera de la estructura tradicional del partido ante un escenario electoral donde Acción Nacional busca retener la gubernatura de Querétaro en manos del panismo.

Arango detalló que los aspirantes deberán presentar su credencial del INE al momento del registro y transitar por varias etapas de evaluación antes de llegar a la definición. Entre los filtros figuran entrevistas individuales, la recolección de un número de firmas que el partido aún no ha precisado públicamente y la participación obligatoria en debates abiertos.

"No se trata de una simulación, aquí la gente decidirá quiénes serán sus representantes", enfatizó.

Querétaro, laboratorio del modelo de candidatura ciudadana del PAN

El dirigente estatal enmarcó el proceso como una extensión del modelo que, según su narrativa, llevó a Mauricio Kuri a la gubernatura en 2021 como candidato de perfil ciudadano. Arango convocó a queretanos inconformes con el rumbo del país a registrarse y competir por una posición dentro de la oferta electoral panista, en sintonía con el llamado que Romero hizo a nivel nacional. El objetivo declarado, dijo, es conformar una generación de servidores públicos seleccionados por mérito y no por acuerdos internos.

¿Cuándo inicia el registro de aspirantes del PAN en Querétaro?

El partido no fijó una fecha concreta para la apertura del registro ni reveló el calendario completo del proceso de selección. Arango se limitó a señalar que la ruta arranca de inmediato bajo la consigna de no perder tiempo en la construcción de la alternativa electoral, aunque los plazos formales dependerán del calendario que establezca el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el proceso 2027.

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