Querétaro, 23 de marzo de 2026. —El Partido Acción Nacional en Querétaro anunció la apertura de sus candidaturas para el proceso electoral de 2027 a cualquier ciudadano, con o sin militancia partidista, mediante un registro digital que arrancará a través de la aplicación móvil del instituto político.
El mecanismo replica los lineamientos que la dirigencia nacional presentó días atrás y contempla entrevistas, recolección de firmas y participación en foros públicos como filtros previos a la designación.
El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, descartó que el partido reserve espacios para figuras de la cúpula o perfiles predeterminados. "No habrá candidaturas cupulares ni espacios reservados para nadie", señaló, y agregó que la competitividad será el criterio definitorio en la fase final del proceso.
El esquema se inscribe en la estrategia nacional que encabeza Jorge Romero, dirigente del PAN, orientada a captar perfiles fuera de la estructura tradicional del partido ante un escenario electoral donde Acción Nacional busca retener la gubernatura de Querétaro en manos del panismo.
Arango detalló que los aspirantes deberán presentar su credencial del INE al momento del registro y transitar por varias etapas de evaluación antes de llegar a la definición. Entre los filtros figuran entrevistas individuales, la recolección de un número de firmas que el partido aún no ha precisado públicamente y la participación obligatoria en debates abiertos.
"No se trata de una simulación, aquí la gente decidirá quiénes serán sus representantes", enfatizó.
Querétaro, laboratorio del modelo de candidatura ciudadana del PAN
El dirigente estatal enmarcó el proceso como una extensión del modelo que, según su narrativa, llevó a Mauricio Kuri a la gubernatura en 2021 como candidato de perfil ciudadano. Arango convocó a queretanos inconformes con el rumbo del país a registrarse y competir por una posición dentro de la oferta electoral panista, en sintonía con el llamado que Romero hizo a nivel nacional. El objetivo declarado, dijo, es conformar una generación de servidores públicos seleccionados por mérito y no por acuerdos internos.
¿Cuándo inicia el registro de aspirantes del PAN en Querétaro?
El partido no fijó una fecha concreta para la apertura del registro ni reveló el calendario completo del proceso de selección. Arango se limitó a señalar que la ruta arranca de inmediato bajo la consigna de no perder tiempo en la construcción de la alternativa electoral, aunque los plazos formales dependerán del calendario que establezca el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el proceso 2027.