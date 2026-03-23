Querétaro, 23 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la decisión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) de abrir sus candidaturas a ciudadanos sin militancia y adelantó que la definición de perfiles, métodos y tiempos para Querétaro seguirá una ruta propia, distinta a la de los estados donde el partido no gobierna.

El mandatario se puso a sí mismo como ejemplo de que esa fórmula funciona electoralmente.

Kuri llegó a la gubernatura en 2021 precisamente como un perfil con trayectoria empresarial que el panismo atrajo para competir, un antecedente que él mismo reivindicó al valorar el anuncio de la dirigencia nacional.

"En Querétaro aprendimos que abrirse a los ciudadanos da resultados, y el caso es un servidor", expresó. Esa experiencia, sin embargo, también dejó tensiones internas con militantes de carrera que cuestionaron el acceso de figuras externas a la candidatura más importante del estado, un debate que no se ha resuelto de cara al proceso de 2027.

El gobernador explicó que habrá diferencias en la velocidad del proceso según las condiciones de cada entidad. "Habrá estados donde salgan más rápido los perfiles, sobre todo donde no se gobierna", señaló, lo que implícitamente ubica a Querétaro entre las entidades donde la selección será más pausada y disputada por la cantidad de aspirantes internos.

PAN definirá métodos para candidaturas ciudadanas en Querétaro

Sobre los requisitos que deberán cubrir los aspirantes sin militancia, Kuri fue claro en que la apertura no equivale a un acceso automático.

"No es solamente llegar y ser candidato, hay que ver qué le vas a aportar al partido. Tiene que haber encuestas, perfil, trabajo previo", puntualizó. El partido, dijo, deberá diseñar mecanismos que garanticen condiciones tanto para militantes como para externos.

Lo que el gobernador no precisó es si la dirigencia estatal del PAN en Querétaro ya trabaja en una propuesta de reglas locales ni cuándo se darían a conocer los criterios específicos para aspirantes ciudadanos.

Tampoco aclaró si los tiempos del proceso queretano se alinearán con el calendario que fije la dirigencia nacional o si el estado negociará un esquema independiente.

¿Qué implica la apertura del PAN para las elecciones de 2027 en Querétaro?

La decisión del Consejo Nacional cobra relevancia particular en Querétaro porque el estado tendrá en juego la gubernatura en 2027 y el panismo necesita definir si apostará por un perfil de continuidad surgido de la militancia o por otro candidato externo como lo fue Kuri en su momento.

El gobernador insistió en que incorporar ciudadanos fortalece al partido, pero los tiempos y las reglas para hacerlo en el estado siguen sin definición pública.