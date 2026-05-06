Vinculan a proceso hombre que incendió camioneta en La Burócrata

Edgardo "N" colocó cartón encendido bajo el vehículo; juez dictó prisión preventiva.

Patrullas de la Policía Municipal de Querétaro en operativo de la colonia La Burócrata tras incendio doloso de camioneta en la capital

Agentes de la Policía Municipal de Querétaro presentaron a Edgardo "N" ante el Ministerio Público tras su detención en La Burócrata.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Un pedazo de cartón fue el instrumento. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que Edgardo "N" lo encendió y lo deslizó debajo de una camioneta estacionada frente a un domicilio de la colonia La Burócrata, en la capital del estado, hasta que el vehículo comenzó a incendiarse.

El resultado, tras la intervención policial y los actos de investigación correspondientes: vinculación a proceso por daños dolosos calificados y prisión preventiva justificada.

Según los datos de prueba presentados en audiencia, el imputado llegó al exterior del inmueble, localizó la unidad estacionada, preparó el cartón y lo introdujo bajo el vehículo de manera deliberada hasta que las llamas alcanzaron la carrocería.

La Fiscalía Querétaro no precisó el monto de los daños materiales sufridos por la camioneta ni identificó públicamente al propietario de la unidad afectada.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro realizaron la detención de Edgardo "N" y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

La dependencia integró los actos de investigación que sustentaron la solicitud de medidas cautelares en el juzgado de control.

Vinculación a proceso y prisión preventiva en la capital

En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió en tres sentidos: calificó como legal la detención del imputado, lo vinculó a proceso por el delito de daños dolosos calificados e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El plazo de dos meses de investigación complementaria fijado por el juez dará a la Fiscalía el tiempo necesario para integrar la carpeta antes de la etapa acusatoria.

El motivo del acto y el vínculo entre Edgardo "N" y el propietario del vehículo no quedaron explicitados en la información difundida por la dependencia.

En ese contexto, la capital queretana ha registrado en lo que va de 2026 un repunte de siniestros urbanos —pastizales, predios baldíos, zonas cerriles—, aunque los incendios dolosos son procesados de manera diferenciada por las instancias penales.

Edgardo "N" permanecerá en prisión preventiva mientras el Ministerio Público integra la carpeta. Los incendios en la capital han movilizado en reiteradas ocasiones a corporaciones de seguridad y emergencias en distintos puntos de la ciudad durante el año en curso.

sucesos seguridad criminalidad

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