Secundaria de SJR gana campeonato de robótica con pase al mundial

Alumnos de SJR se coronan campeones de robótica y obtienen pase al torneo mundial.

Estudiantes de la secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río con su prototipo de robótica First Lego League 2026

Equipo de la secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río durante la competencia First Lego League Challenge 2026, donde ganaron el campeonato nacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Una secundaria pública de San Juan del Río se convirtió en la mejor del país en robótica educativa y se prepara para competir en el certamen mundial de la disciplina: el equipo de la escuela "Roberto Ruiz Obregón", adscrita a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), ganó el campeonato nacional de la temporada 2026 del torneo First Lego League Challenge, promovido por la fundación Robotix, y obtuvo el pase al evento internacional junto con tres reconocimientos adicionales en la misma competencia.

El triunfo no es circunstancial. Desde 2021, la Roberto Ruiz Obregón ha acumulado dos campeonatos absolutos, dos títulos en diseño del robot, tres premios al mejor coach y un subcampeonato dentro del programa Robotix que la Secretaría de Educación de Querétaro impulsa en planteles de educación básica. Cinco años de resultados convierten el logro de 2026 en evidencia de un proceso sostenido, no en una casualidad de temporada.

Robótica con IA y náhuatl, la fórmula de SJR

El proyecto que llevó a la secundaria al podio nacional lleva por nombre "Sistema Inteligente Náhuatl de Clasificación y Conservación Arqueológica".

Estudiantes de la secundaria Roberto Ruiz Obreg\u00f3n de San Juan del R\u00edo con su prototipo de rob\u00f3tica First Lego League 2026 Equipo de la secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río durante la competencia First Lego League Challenge 2026, donde ganaron el campeonato nacional. rotativo.com.mx

El prototipo combina robótica e inteligencia artificial para combatir el tráfico ilegal de piezas prehispánicas: identifica la autenticidad y procedencia de las reliquias y propone mecanismos de conservación para las que estén en riesgo. Su enfoque vincula ingeniería con identidad cultural, una apuesta que se suma a los proyectos tecnológicos SJR que en el último año han ganado reconocimiento en certámenes de educación básica.

Nélida Hernández Servín, directora del plantel, precisó que el objetivo central fue utilizar la robótica como herramienta de aprendizaje significativo y formación integral entre sus alumnos.

"El triunfo es resultado del talento, disciplina y compromiso de las y los estudiantes", señaló, al reconocer la participación de docentes, madres y padres de familia en el proceso.

La directora subrayó que el logro proyecta a Querétaro en el escenario internacional.

¿Qué premios obtuvo la secundaria en la temporada 2026?

En la competencia de este año, la escuela acumuló cuatro reconocimientos: el campeonato absoluto, el galardón a la excelencia en ingeniería, el premio al juego del robot y la clasificación al torneo mundial.

El impacto proyectado por la institución es socioeconómico y cultural: el prototipo fomenta identidad nacional, protege el patrimonio arqueológico y contribuye a la generación de turismo y empleo en torno a los sitios prehispánicos.

La inversión estatal en planteles de SJR también ha contemplado equipamiento tecnológico para reforzar capacidades STEAM en la región.

La institución tiene pendiente la fecha y sede del torneo —la USEBEQ no precisó el país ni el calendario del evento—, aunque la clasificación queda firme. San Juan del Río suma así un logro académico de alcance global, en un municipio que ha reforzado su inversión en laboratorios y equipamiento tecnológico en distintos niveles educativos durante el último año.

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