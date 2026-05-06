San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Una secundaria pública de San Juan del Río se convirtió en la mejor del país en robótica educativa y se prepara para competir en el certamen mundial de la disciplina: el equipo de la escuela "Roberto Ruiz Obregón", adscrita a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), ganó el campeonato nacional de la temporada 2026 del torneo First Lego League Challenge, promovido por la fundación Robotix, y obtuvo el pase al evento internacional junto con tres reconocimientos adicionales en la misma competencia.

El triunfo no es circunstancial. Desde 2021, la Roberto Ruiz Obregón ha acumulado dos campeonatos absolutos, dos títulos en diseño del robot, tres premios al mejor coach y un subcampeonato dentro del programa Robotix que la Secretaría de Educación de Querétaro impulsa en planteles de educación básica. Cinco años de resultados convierten el logro de 2026 en evidencia de un proceso sostenido, no en una casualidad de temporada.

Robótica con IA y náhuatl, la fórmula de SJR

El proyecto que llevó a la secundaria al podio nacional lleva por nombre "Sistema Inteligente Náhuatl de Clasificación y Conservación Arqueológica".

Equipo de la secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río durante la competencia First Lego League Challenge 2026, donde ganaron el campeonato nacional. rotativo.com.mx

El prototipo combina robótica e inteligencia artificial para combatir el tráfico ilegal de piezas prehispánicas: identifica la autenticidad y procedencia de las reliquias y propone mecanismos de conservación para las que estén en riesgo. Su enfoque vincula ingeniería con identidad cultural, una apuesta que se suma a los proyectos tecnológicos SJR que en el último año han ganado reconocimiento en certámenes de educación básica.

Nélida Hernández Servín, directora del plantel, precisó que el objetivo central fue utilizar la robótica como herramienta de aprendizaje significativo y formación integral entre sus alumnos.

"El triunfo es resultado del talento, disciplina y compromiso de las y los estudiantes", señaló, al reconocer la participación de docentes, madres y padres de familia en el proceso.

La directora subrayó que el logro proyecta a Querétaro en el escenario internacional.

¿Qué premios obtuvo la secundaria en la temporada 2026?

En la competencia de este año, la escuela acumuló cuatro reconocimientos: el campeonato absoluto, el galardón a la excelencia en ingeniería, el premio al juego del robot y la clasificación al torneo mundial.

El impacto proyectado por la institución es socioeconómico y cultural: el prototipo fomenta identidad nacional, protege el patrimonio arqueológico y contribuye a la generación de turismo y empleo en torno a los sitios prehispánicos.

La inversión estatal en planteles de SJR también ha contemplado equipamiento tecnológico para reforzar capacidades STEAM en la región.

La institución tiene pendiente la fecha y sede del torneo —la USEBEQ no precisó el país ni el calendario del evento—, aunque la clasificación queda firme. San Juan del Río suma así un logro académico de alcance global, en un municipio que ha reforzado su inversión en laboratorios y equipamiento tecnológico en distintos niveles educativos durante el último año.