El reporte epidemiológico estatal ubica el contagio activo en la capital queretana, donde un menor de edad fue diagnosticado durante la sexta semana del año.

La cifra contrasta con los dos mil 847 casos que el estado acumuló durante 2024, ejercicio en el que el dengue dejó cinco fallecidos en Querétaro en municipios de la Sierra Gorda y la zona metropolitana.

Las brigadas de vectores trabajaron en 27 localidades del estado durante el primer cuatrimestre y retiraron 19 toneladas de cacharros considerados criaderos potenciales del mosquito Aedes aegypti.

El operativo aplicó abate en 18 mil 924 viviendas y 39 mil 246 depósitos, con beneficio para 47 mil 778 habitantes; rociado intradomiciliario en 393 casas; e instalación de ocho mil 500 ovitrampas en zonas de riesgo, donde se recolectaron 13 mil 765 huevecillos.

San Juan del Río cerró 2025 sin un solo contagio confirmado, según el balance estatal que Rotativo documentó en enero. Aun así, las brigadas mantienen recorridos preventivos en colonias del municipio.

La SESA pidió a sanjuanenses permitir el acceso al personal, que se identifica con uniforme y credencial oficial.

La dependencia no precisó cuántas viviendas del municipio han sido atendidas en 2026 ni el calendario de los próximos operativos en sus colonias.

Síntomas de dengue que requieren atención médica inmediata

El cuadro inicia con fiebre acompañada de al menos uno de estos signos: dolor de cabeza intenso, náusea o vómito, malestar general, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido.

Los signos de gravedad incluyen dolor abdominal intenso, fatiga, vómito persistente o con sangre, somnolencia y sangrado de encías o nariz. Sin tratamiento específico para la enfermedad, el abordaje es sintomático y debe atenderse en una unidad médica, según información de la Secretaría de Salud federal.

¿Quiénes están en mayor riesgo de dengue grave?

La dependencia identificó como grupos vulnerables a menores de un año, mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con enfermedades no controladas. En estos casos, el riesgo de progresar a un cuadro grave aumenta de manera significativa.

La SESA insistió en no automedicarse, mantener hidratación, guardar reposo y buscar atención profesional ante la aparición de síntomas, recomendaciones que coinciden con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

Para evitar la proliferación del mosquito, la dependencia recomendó lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos y floreros; cambiar el agua almacenada al menos cada siete días; voltear o perforar macetas; y desechar llantas, botellas y latas en desuso. También sugirió usar manga larga, pantalones de colores claros, mosquiteros en puertas y ventanas, repelente y pabellones para camas, además de consultar la cobertura previa de Rotativo sobre dengue en Querétaro para conocer los antecedentes de la enfermedad en la entidad.