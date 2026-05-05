San Juan del Río, único municipio sin pacto salarial; emplazamiento vence el 24 de mayo

Secretario de Administración reconoce propuestas de ambas partes sin afinar y expresa confianza en un acuerdo antes del vencimiento del emplazamiento.

Palacio Municipal de San Juan del Río donde se negocia el incremento salarial con el sindicato municipal en mayo de 2026

Miguel Valencia, secretario de Administración de San Juan del Río, confirmó a Rotativo que el municipio es el único sin pacto salarial en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

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Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Mientras el resto de los municipios de Querétaro ya cerraron la negociación del incremento salarial con sus trabajadores sindicalizados, San Juan del Río es el único que no ha logrado un acuerdo.

La audiencia ante el Tribunal de Conciliación está programada para el 19 de mayo y el emplazamiento a huelga vence cinco días después, el 24, confirmó en entrevista con Rotativo el secretario de Administración, Miguel Valencia.

El funcionario admitió que existen propuestas de ambas partes sobre la mesa, aunque los términos todavía no están cerrados.

"Hay voluntad de ambas partes", aseguró Valencia, quien estimó que las pláticas derivarán en un resultado favorable sin precisar los montos ni los porcentajes de incremento que cada lado ha puesto a consideración.

La revisión del contrato colectivo con el SUTSMSJR llega a esta fase en un momento en que el ayuntamiento acaba de aplicar una reestructura que redujo su plantilla laboral.

Reestructura deja fuera a 160 empleados en San Juan del Río

En paralelo a la negociación salarial, el gobierno municipal despidió a alrededor de 160 trabajadores de diversas áreas como parte del ajuste que entró en vigor este año, con un ahorro de 1.5 millones de pesos mensuales.

La plantilla total del municipio quedó en 2,300 personas —sindicalizados, jubilados, pensionados, policías, personal de confianza y asimilados—, detalló Valencia.

"Estamos analizando los puestos para poder dejar a las personas adecuadas", indicó el secretario, quien descartó que existan planes para una segunda oleada de ceses.

El recorte se suma al adelgazamiento que el cabildo arrancó en marzo con la supresión de secretarías y plazas de primer nivel. Valencia no especificó qué áreas concentraron el mayor número de bajas ni si la totalidad corresponde a personal de confianza.

¿Por qué San Juan del Río no ha pactado el incremento salarial?

El rezago del municipio frente al resto de Querétaro ocurre en un contexto de tensiones acumuladas entre el ayuntamiento y la organización sindical que ha protagonizado emplazamientos, audiencias y diferimientos a lo largo de la actual administración.

Valencia no explicó las razones específicas del retraso ni aclaró qué separa a ambas partes para cerrar el acuerdo.

La ventana entre la audiencia del 19 y el vencimiento del emplazamiento el 24 deja un margen de cinco días para resolver la negociación.

El gobierno sanjuanense ha modificado en semanas recientes la titularidad de dependencias clave de su estructura mientras enfrenta simultáneamente el ajuste de plantilla y las pláticas salariales con el sindicato.

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