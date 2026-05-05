34 hijos de reclusas reciben atención integral en Querétaro capital

Tercera generación amplía a salud y educación la intervención para menores de reclusas; DIF no reporta indicadores de impacto tras dos años.

Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del DIF Municipal de Querétaro programa Acompañante Resiliente hijos de reclusas

Las convivencias quincenales en el Centro Penitenciario Femenil buscan preservar el vínculo afectivo entre madres recluidas y sus hijos menores de edad.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Treinta y cuatro menores de edad que viven con abuelos, tíos u otros familiares mientras sus madres cumplen condenas en el Centro Penitenciario Femenil recibirán atención médica, educativa y psicológica a domicilio en la capital queretana.

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, María Azucena Ramírez Díaz, detalló en conferencia de prensa que la tercera generación del programa Acompañante Resiliente —iniciada este mes de mayo— deja atrás el esquema exclusivamente psicológico que operó desde junio de 2023.

El programa surgió como respuesta a una necesidad específica: cuando los hijos de las internas cumplen tres años deben abandonar el recinto penal, donde hasta abril pasado funcionaba ya la estancia infantil con seis villas familiares para la etapa de cero a tres años.

A partir de esa edad y hasta los 18, Acompañante Resiliente asume el seguimiento. Las dos primeras generaciones se concentraron únicamente en acompañamiento psicológico, con un promedio de ingreso de seis madres por ciclo anual, precisó Ramírez Díaz.

En tres años de operación, la estrategia ha registrado 27 mujeres y 43 menores. De las 14 madres inscritas entre la primera y segunda generación, dos obtuvieron su libertad, seis causaron baja voluntaria y las restantes continúan activas con nueve menores bajo intervención. La tercera generación triplicó el ingreso.

El DIF Municipal formalizó para esta etapa un protocolo de actuación que incorpora revisión médica, seguimiento escolar y restitución progresiva de derechos vulnerados.

Visitas a domicilio y convivencias quincenales en el penal femenil

Psicólogos de la Procuraduría acuden cada 15 días al domicilio de cada menor y de sus cuidadores para evaluar desarrollo emocional, rendimiento escolar y condiciones de salud.

Cada viernes alterno, el equipo traslada a los menores al penal femenil para convivencias supervisadas. Previo a cada encuentro, tanto los menores como los familiares reciben preparación para mitigar el impacto de la separación posterior, explicó la procuradora. El esquema se suma a otros programas del DIF dirigidos a menores en la capital.

El centro penitenciario controla la lista de candidatas con base en conducta y tipo de delito —la procuradora refirió que se trata de ilícitos no graves y casos vinculados a consumo de sustancias—, y la participación depende del consentimiento de cada madre.

A escala nacional, el Censo de Sistemas Penitenciarios del INEGI reportó 307 mujeres con hijos menores de seis años dentro de los centros penitenciarios al cierre de 2024, cifra que no incluye a los miles de menores que ya viven con familiares fuera de prisión —población que atiende Acompañante Resiliente—.

Hasta la fecha, los beneficiarios han sido residentes de la capital; Ramírez Díaz anticipó que en las próximas semanas se sumará una familia de Corregidora.

La dependencia no dio a conocer el presupuesto asignado al programa ni presentó indicadores de impacto de las dos generaciones previas.

Tampoco precisó cuántas madres recluidas en Querétaro con hijos menores quedan fuera del esquema por no reunir los criterios del centro penitenciario, un dato relevante para dimensionar el alcance real frente a la protección de menores en situación de vulnerabilidad que el DIF estatal y municipal mantienen como eje de trabajo.

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