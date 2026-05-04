Corregidora, 4 de mayo de 2026. — Un adolescente al que la Fiscalía General del Estado de Querétaro rastreó hasta la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, es el primer detenido por la balacera que dejó cinco muertos en el palenque clandestino de la colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, informó en conferencia de prensa la cumplimentación de la primera orden de aprehensión derivada del caso, dictada por un juez especializado tras el trabajo de inteligencia desarrollado en sinergia con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Por tratarse de una persona adolescente, los datos personales del imputado quedan bajo reserva por mandato legal, precisó el funcionario durante la presentación de avances en la balacera registrada el 15 de abril en el palenque clandestino .

La Fiscalía estableció su probable participación a partir de los datos de prueba recabados en el lugar de los hechos y procesados por personal pericial y policial.

La balacera ocurrió la noche del miércoles 15 de abril en un predio donde se realizaba una pelea de gallos sin permisos de las autoridades competentes.

Cuatro personas murieron en el sitio y una más perdió la vida en el hospital al que fue trasladada para atención médica, según el balance que la Fiscalía estatal confirmó al día siguiente del ataque .

El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández durante la presentación de la primera orden de aprehensión cumplimentada en el caso del palenque clandestino.

La integración del expediente avanzó mediante autorizaciones judiciales solicitadas ante un juez federal para realizar extracciones y análisis del lugar de los hechos.

La carpeta acumula a la fecha ocho cateos en distintos domicilios y la revisión de varios vehículos relacionados con el caso, expuso De Jesús Hernández. Tras la balacera del 15 de abril, la Fiscalía pidió al Poder Judicial las autorizaciones para ejecutar cateos contra los operadores del palenque clandestino que funcionaba sin los permisos correspondientes.

El fiscal precisó que las personas que resultaron lesionadas durante la agresión evolucionaron favorablemente y obtuvieron alta médica.

Sobre la carpeta abierta por la desaparición de un hombre presuntamente vinculado al servicio de seguridad privada del sitio el día de los hechos, la institución mantiene activas las diligencias y las técnicas de investigación necesarias para localizarlo.

¿Qué falta por aclarar en la carpeta del palenque?

La detención presentada este lunes es la primera derivada del caso. La Fiscalía no precisó cuántas personas más son investigadas como probables responsables de la autoría intelectual de los cinco homicidios ni el número total de órdenes de aprehensión que el Ministerio Público mantiene en trámite ante la autoridad judicial.

La dependencia continuará con la integración de las carpetas correspondientes y con el fortalecimiento de los datos de prueba para llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables, sostuvo el fiscal.