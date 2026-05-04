Adolescente implicado en balacera de 5 muertos en palenque de Corregidora

Es el primer detenido del caso; la Fiscalía lo rastreó hasta Guanajuato y suma ocho cateos.

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La carpeta acumula ocho cateos en distintos domicilios y revisión de vehículos relacionados con el caso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 4 de mayo de 2026. — Un adolescente al que la Fiscalía General del Estado de Querétaro rastreó hasta la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, es el primer detenido por la balacera que dejó cinco muertos en el palenque clandestino de la colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, informó en conferencia de prensa la cumplimentación de la primera orden de aprehensión derivada del caso, dictada por un juez especializado tras el trabajo de inteligencia desarrollado en sinergia con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Por tratarse de una persona adolescente, los datos personales del imputado quedan bajo reserva por mandato legal, precisó el funcionario durante la presentación de avances en la balacera registrada el 15 de abril en el palenque clandestino.

La Fiscalía estableció su probable participación a partir de los datos de prueba recabados en el lugar de los hechos y procesados por personal pericial y policial.

La balacera ocurrió la noche del miércoles 15 de abril en un predio donde se realizaba una pelea de gallos sin permisos de las autoridades competentes.

Cuatro personas murieron en el sitio y una más perdió la vida en el hospital al que fue trasladada para atención médica, según el balance que la Fiscalía estatal confirmó al día siguiente del ataque.

Cae primer detenido adolescente por balacera cinco muertos palenque clandestino Valle Dorado Corregidora Fiscal\u00eda Quer\u00e9taro El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández durante la presentación de la primera orden de aprehensión cumplimentada en el caso del palenque clandestino.

Ocho cateos y autorizaciones de un juez federal sostienen la carpeta

La integración del expediente avanzó mediante autorizaciones judiciales solicitadas ante un juez federal para realizar extracciones y análisis del lugar de los hechos.

La carpeta acumula a la fecha ocho cateos en distintos domicilios y la revisión de varios vehículos relacionados con el caso, expuso De Jesús Hernández. Tras la balacera del 15 de abril, la Fiscalía pidió al Poder Judicial las autorizaciones para ejecutar cateos contra los operadores del palenque clandestino que funcionaba sin los permisos correspondientes.

El fiscal precisó que las personas que resultaron lesionadas durante la agresión evolucionaron favorablemente y obtuvieron alta médica.

Sobre la carpeta abierta por la desaparición de un hombre presuntamente vinculado al servicio de seguridad privada del sitio el día de los hechos, la institución mantiene activas las diligencias y las técnicas de investigación necesarias para localizarlo.

¿Qué falta por aclarar en la carpeta del palenque?

La detención presentada este lunes es la primera derivada del caso. La Fiscalía no precisó cuántas personas más son investigadas como probables responsables de la autoría intelectual de los cinco homicidios ni el número total de órdenes de aprehensión que el Ministerio Público mantiene en trámite ante la autoridad judicial.

La dependencia continuará con la integración de las carpetas correspondientes y con el fortalecimiento de los datos de prueba para llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables, sostuvo el fiscal.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran una disminución del 29 por ciento en homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 en Querétaro frente al mismo periodo de 2025.

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