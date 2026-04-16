Sube a cinco la cifra de muertos por balacera en pelea de gallos clandestina de Corregidora

Fiscalía confirma quinto fallecimiento tras ataque armado en palenque clandestino de Valle Dorado 2000.

Predio acordonado en la colonia Valle Dorado 2000 de Corregidora tras balacera en pelea de gallos clandestina con cinco muertos confirmados por la Fiscalía de Querétaro

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro durante el procesamiento de la escena del palenque clandestino en Valle Dorado 2000, Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 16 de abril de 2026. —Cinco personas muertas y varias más lesionadas. Ese es el saldo actualizado que la Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó esta tarde tras el ataque armado registrado la noche del miércoles al interior de un inmueble de la colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora, donde se realizaba una pelea de gallos clandestina y cuatro víctimas fallecieron en el lugar; una persona más murió en el hospital al que fue trasladada para atención médica.

La dependencia estatal informó que ya inició carpeta de investigación y que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito acudió al sitio para procesar la escena, levantar indicios e integrar los datos de prueba que permitan precisar las circunstancias del ataque.

La coordinación se mantiene con elementos municipales y federales que arribaron al predio durante las primeras horas del hecho, mismo que Rotativo documentó esta mañana como una disputa por apuestas entre los asistentes al palenque.

Las diligencias se desarrollan con el objetivo de identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad judicial, indicó la Fiscalía en el comunicado oficial emitido este jueves.

La institución no dio a conocer la identidad de las víctimas, el número exacto de lesionados ni reportó personas detenidas hasta el corte informativo.

El caso marca un punto de inflexión para el municipio, que durante el primer bimestre del año no había registrado un solo homicidio doloso consumado según el SESNSP, y se suma al homicidio de dos guardias de seguridad privada en el cárcamo de Puerta Real ocurrido apenas tres días antes en circunstancias distintas.

La Fiscalía General del Estado mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones y en estricto apego al debido proceso.

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