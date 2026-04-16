Corregidora, 16 de abril de 2026. —Cinco personas muertas y varias más lesionadas. Ese es el saldo actualizado que la Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó esta tarde tras el ataque armado registrado la noche del miércoles al interior de un inmueble de la colonia Valle Dorado 2000, en Corregidora, donde se realizaba una pelea de gallos clandestina y cuatro víctimas fallecieron en el lugar; una persona más murió en el hospital al que fue trasladada para atención médica.
La dependencia estatal informó que ya inició carpeta de investigación y que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito acudió al sitio para procesar la escena, levantar indicios e integrar los datos de prueba que permitan precisar las circunstancias del ataque.
La coordinación se mantiene con elementos municipales y federales que arribaron al predio durante las primeras horas del hecho, mismo que Rotativo documentó esta mañana como una disputa por apuestas entre los asistentes al palenque.
Las diligencias se desarrollan con el objetivo de identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad judicial, indicó la Fiscalía en el comunicado oficial emitido este jueves.
La institución no dio a conocer la identidad de las víctimas, el número exacto de lesionados ni reportó personas detenidas hasta el corte informativo.
El caso marca un punto de inflexión para el municipio, que durante el primer bimestre del año no había registrado un solo homicidio doloso consumado según el SESNSP, y se suma al homicidio de dos guardias de seguridad privada en el cárcamo de Puerta Real ocurrido apenas tres días antes en circunstancias distintas.
La Fiscalía General del Estado mantendrá informada a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones y en estricto apego al debido proceso.