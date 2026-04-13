Corregidora, 13 de abril de 2026. —Dos guardias de seguridad privada murieron ahogados al caer a un cárcamo pluvial en el fraccionamiento Puerta Real, en Corregidora, mientras perseguían a un presunto ladrón durante la madrugada de este lunes.
Un tercer guardia que cayó con ellos sobrevivió tras aferrarse a una barda dentro de la estructura, hasta que un elemento de la Policía Municipal lo rescató.
La recuperación del segundo cuerpo tomó más de 24 horas y se concretó este lunes con el ingreso de buzos del municipio de El Marqués bajo lluvias del frente frío 43.
De acuerdo con información preliminar trascendida del operativo, los tres guardias seguían al sospechoso por áreas verdes del fraccionamiento cuando, en la oscuridad y con el pavimento mojado, no advirtieron la estructura del cárcamo y cayeron al interior.
La Policía Municipal de Corregidora fue la primera corporación en llegar y logró rescatar con vida al guardia que se mantenía sujeto a la barda.
Hasta el momento, no se ha informado el nombre de la empresa de seguridad privada que contrataba a los tres trabajadores, en un municipio donde la colaboración entre corporaciones de seguridad ha sido eje del actual gobierno.
El director de Protección Civil municipal, Omar Lugo, confirmó la conclusión del rescate sin entrar al detalle de la persecución: “Afortunadamente recuperamos el día de ayer a uno de los cuerpos y el día de hoy continuamos con los trabajos… logrando hacer la recuperación del segundo cuerpo”.
El funcionario se limitó a señalar que las víctimas “estaban haciendo sus recorridos y traían un tema de investigación”, sin precisar que el accidente ocurrió mientras seguían a un presunto ladrón ni dar la ubicación exacta dentro del fraccionamiento.
Las maniobras se desarrollaron de manera coordinada entre Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y los buzos marquesinos, que tuvieron que esperar al amanecer para entrar al cárcamo.
Lugo atribuyó las complicaciones al frente frío número 43, que mantuvo lluvias durante toda la noche, elevó los niveles de agua dentro de la estructura y redujo la visibilidad a cero.
El funcionario pidió a la población extremar precauciones al circular y respetar los límites de velocidad mientras siga la actividad pluvial en la entidad.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado, ni el ayuntamiento de Corregidora, ni la empresa de seguridad privada involucrada han informado el nombre de la compañía contratante, las medidas de protección con que operaban los guardias durante recorridos nocturnos ni si el cárcamo pluvial donde cayeron contaba con señalización o resguardo perimetral.