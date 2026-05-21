Muere conductor tras choque con tráiler de Terrazas en Pedro Escobedo

Pedro Escobedo, 21 de mayo de 2026. — Un muerto. Ese es el saldo del choque frontal entre un automóvil compacto y un tráiler de la empresa Transportes Terrazas, registrado sobre la carretera estatal 431, en el tramo Galindo-Los Cues, dentro del municipio de Pedro Escobedo, a unos 20 kilómetros de San Juan del Río. La víctima, conductor del vehículo, quedó sin vida en el interior de la unidad tras el impacto.
El tráiler involucrado porta placas de circulación federal y pertenece a la línea Transportes Terrazas, según la identificación realizada en el lugar del percance. La unidad de carga también presentó daños materiales cuantiosos tras el encontronazo.
La hipótesis preliminar manejada en el sitio apunta a una maniobra de rebase fallida por parte de uno de los conductores. La estrechez del derecho de vía sobre ese tramo de la estatal 431 habría reducido el margen de evasión, en una vía con flujo constante de unidades pesadas similar al registrado en otros casos de tráiler accidentado atendidos por las corporaciones del municipio.
El tráiler de Transportes Terrazas, con placas federales, fue identificado en el lugar del choque frontal sobre la carretera 431. rotativo.com.mx
Cuerpos de emergencia acordonaron el perímetro y la Fiscalía General del Estado de Querétaro tomó conocimiento del hecho para realizar las diligencias de ley, el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
El antecedente reciente más letal en el municipio fue el doble deceso del Ford Mustang contra una caja seca el pasado 14 de abril en el kilómetro 176 de la carretera 57, en El Sauz, antecedente reciente que también involucró a una unidad de transporte de carga.
La carretera estatal 431 conecta Galindo con la comunidad de Los Cues y forma parte de la red de carreteras queretanas con tránsito constante de transporte pesado por la concentración industrial del corredor Pedro Escobedo-El Marqués.
Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad ni la edad del conductor fallecido, ni la hora exacta del percance. Tampoco se ha precisado el tiempo de cierre de la vialidad para los trabajos periciales ni si el operador del tráiler resultó lesionado o quedó detenido para las diligencias correspondientes. Transportes Terrazas no ha emitido postura pública sobre el hecho.