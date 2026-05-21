Muere conductor tras choque con tráiler de Terrazas en Pedro Escobedo

Una víctima mortal deja el choque frontal sobre la carretera 431 Galindo-Los Cues en Pedro Escobedo.

Tráiler de Transportes Terrazas con placas federales tras choque frontal contra automóvil compacto en carretera 431 Galindo-Los Cues Pedro Escobedo

El automóvil compacto sufrió daños totales en la parte frontal y lateral tras el impacto contra la unidad de carga.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 21 de mayo de 2026. — Un muerto. Ese es el saldo del choque frontal entre un automóvil compacto y un tráiler de la empresa Transportes Terrazas, registrado sobre la carretera estatal 431, en el tramo Galindo-Los Cues, dentro del municipio de Pedro Escobedo, a unos 20 kilómetros de San Juan del Río. La víctima, conductor del vehículo, quedó sin vida en el interior de la unidad tras el impacto.

El tráiler involucrado porta placas de circulación federal y pertenece a la línea Transportes Terrazas, según la identificación realizada en el lugar del percance. La unidad de carga también presentó daños materiales cuantiosos tras el encontronazo.

La hipótesis preliminar manejada en el sitio apunta a una maniobra de rebase fallida por parte de uno de los conductores. La estrechez del derecho de vía sobre ese tramo de la estatal 431 habría reducido el margen de evasión, en una vía con flujo constante de unidades pesadas similar al registrado en otros casos de tráiler accidentado atendidos por las corporaciones del municipio.

Tr\u00e1iler de Transportes Terrazas con placas federales tras choque frontal contra autom\u00f3vil compacto en carretera 431 Galindo-Los Cues Pedro Escobedo El tráiler de Transportes Terrazas, con placas federales, fue identificado en el lugar del choque frontal sobre la carretera 431. rotativo.com.mx

Cuerpos de emergencia acordonaron el perímetro y la Fiscalía General del Estado de Querétaro tomó conocimiento del hecho para realizar las diligencias de ley, el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El antecedente reciente más letal en el municipio fue el doble deceso del Ford Mustang contra una caja seca el pasado 14 de abril en el kilómetro 176 de la carretera 57, en El Sauz, antecedente reciente que también involucró a una unidad de transporte de carga.

La carretera estatal 431 conecta Galindo con la comunidad de Los Cues y forma parte de la red de carreteras queretanas con tránsito constante de transporte pesado por la concentración industrial del corredor Pedro Escobedo-El Marqués.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad ni la edad del conductor fallecido, ni la hora exacta del percance. Tampoco se ha precisado el tiempo de cierre de la vialidad para los trabajos periciales ni si el operador del tráiler resultó lesionado o quedó detenido para las diligencias correspondientes. Transportes Terrazas no ha emitido postura pública sobre el hecho.

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