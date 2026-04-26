Pedro Escobedo, 25 de abril de 2026. —El conductor de un Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso este sábado tras perder el control de su vehículo en el kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Pedro Escobedo, e incrustarse por completo debajo de la plataforma de un tráiler que se encontraba estacionado a un costado de la carretera en dirección a la Ciudad de México. El percance fue aparatoso pese al saldo blanco.
El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx
El automóvil, de color claro, se salió del carril de circulación, brincó el acotamiento y se metió íntegro bajo la caja del camión de transporte de carga, que aguardaba estacionado en el hombro derecho de la vía.
El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx
La parte superior del Yaris quedó atrapada bajo la plataforma del tráiler, en una posición que normalmente compromete el habitáculo del conductor.
El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx
El operador del Toyota descendió por sus propios medios. Hasta el momento de la redacción no se obtuvo el reporte oficial de la corporación que atendió el percance ni la causa probable que originó la pérdida de control del vehículo.
El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx
Este tipo de impactos bajo plataformas de tráileres figura entre los percances con mayor índice de letalidad en accidentes carreteros, debido a la diferencia de altura entre el cofre del automóvil y la caja del transporte de carga, que en la mayoría de los casos invade la zona del parabrisas y el techo del vehículo ligero.
El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx
El kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro se ubica en el tramo que cruza por Pedro Escobedo, una de las arterias con mayor flujo vehicular del estado por concentrar el transporte industrial entre el corredor del Bajío y la Ciudad de México.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué originó la pérdida de control del Yaris.