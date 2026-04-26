Vuelve a nacer en la México-Querétaro: Yaris se incrusta bajo tráiler en Pedro Escobedo

Conductor sale ileso pese a que su auto quedó completamente debajo de la plataforma de un camión estacionado.

Toyota Yaris con placas de Querétaro incrustado bajo la plataforma de un tráiler estacionado en el km 177 de la autopista México-Querétaro, en Pedro Escobedo

El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Pedro Escobedo, 25 de abril de 2026. —El conductor de un Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso este sábado tras perder el control de su vehículo en el kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Pedro Escobedo, e incrustarse por completo debajo de la plataforma de un tráiler que se encontraba estacionado a un costado de la carretera en dirección a la Ciudad de México. El percance fue aparatoso pese al saldo blanco.

Toyota Yaris con placas de Quer\u00e9taro incrustado bajo la plataforma de un tr\u00e1iler estacionado en el km 177 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en Pedro Escobedo El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx

El automóvil, de color claro, se salió del carril de circulación, brincó el acotamiento y se metió íntegro bajo la caja del camión de transporte de carga, que aguardaba estacionado en el hombro derecho de la vía.

Toyota Yaris con placas de Quer\u00e9taro incrustado bajo la plataforma de un tr\u00e1iler estacionado en el km 177 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en Pedro Escobedo El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx

La parte superior del Yaris quedó atrapada bajo la plataforma del tráiler, en una posición que normalmente compromete el habitáculo del conductor.

Toyota Yaris con placas de Quer\u00e9taro incrustado bajo la plataforma de un tr\u00e1iler estacionado en el km 177 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en Pedro Escobedo El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx

El operador del Toyota descendió por sus propios medios. Hasta el momento de la redacción no se obtuvo el reporte oficial de la corporación que atendió el percance ni la causa probable que originó la pérdida de control del vehículo.

Toyota Yaris con placas de Quer\u00e9taro incrustado bajo la plataforma de un tr\u00e1iler estacionado en el km 177 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en Pedro Escobedo El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx

Este tipo de impactos bajo plataformas de tráileres figura entre los percances con mayor índice de letalidad en accidentes carreteros, debido a la diferencia de altura entre el cofre del automóvil y la caja del transporte de carga, que en la mayoría de los casos invade la zona del parabrisas y el techo del vehículo ligero.

Toyota Yaris con placas de Quer\u00e9taro incrustado bajo la plataforma de un tr\u00e1iler estacionado en el km 177 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en Pedro Escobedo El conductor del Toyota Yaris con placas de Querétaro salió ileso del aparatoso impacto registrado este sábado. rotativo.com.mx

El kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro se ubica en el tramo que cruza por Pedro Escobedo, una de las arterias con mayor flujo vehicular del estado por concentrar el transporte industrial entre el corredor del Bajío y la Ciudad de México.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué originó la pérdida de control del Yaris.

sucesos seguridad movilidad autopista méxico querétaro

Reciente

Mapa de pronóstico SMN huracanes México 2026 con cifras de Pacífico y Atlántico
Noticias

Hasta 7 huracanes mayores en México 2026

SMN pronostica entre 29 y 36 ciclones tropicales para ambos litorales del país.

Autobús Amealcenses destruido tras chocar contra árbol en carretera 310 Amealco San Juan del Río
Amealco

Muere pasajera de Amealcenses en Hospital General

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, confirmó el deceso al dar a conocer el último parte médico.

Obra del Tren México-Querétaro en avenida Corregidora Norte, zona El Cerrito, capital queretana
Editorial

Corregidora Norte cambia circulación el 25 abril

El cuerpo poniente operará en doble sentido entre Juana de Arco y Primavera.

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina sobre récord turístico de México 2026
México

México rompe récord turístico en 2026

Sheinbaum reporta crecimiento de 9.3% en visitantes internacionales durante el primer bimestre.