Pedro Escobedo, 14 de abril de 2026. — Dos hombres murieron la noche de este lunes al impactar a bordo de un Ford Mustang contra la parte posterior de una caja seca que permanecía estacionada sobre el acotamiento de la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 176, frente a una estación de servicio de la comunidad de El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo.
La fuerza del choque dejó al automóvil debajo del remolque y ambos ocupantes perdieron la vida dentro del habitáculo.
El vehículo, un Mustang color negro con placas J72-BSC de la Ciudad de México, circulaba de norte a sur sobre la vía federal cerca de las 23:00 horas cuando, por causas que las autoridades aún no precisan, el conductor perdió el control, salió de su carril y se proyectó contra la caja seca acoplada a un tracto que se encontraba detenida frente a la gasolinera.
El impacto dejó al automóvil encajonado bajo el remolque y los dos tripulantes quedaron prensados en su interior con lesiones mortales.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos aseguraron el área del percance a la altura del kilómetro 176 de la autopista 57. rotativo.com.mx
Paramédicos del municipio de Pedro Escobedo y elementos de la Policía Municipal acudieron al punto del percance minutos después. A la escena se sumaron agentes de la Guardia Nacional División Caminos, estación Querétaro, quienes únicamente pudieron confirmar el deceso de los ocupantes.
El tramo carretero fue acordonado mientras arribaba la autoridad competente para hacerse cargo de las diligencias.
Horas más tarde, peritos del Ministerio Público adscritos a Pedro Escobedo y médicos forenses provenientes de San Juan del Río realizaron las primeras indagatorias en el lugar.
Al concluir el levantamiento, los cuerpos fueron extraídos del Mustang y trasladados en la ambulancia forense al anfiteatro de San Juan del Río, donde se les practicará la necropsia de ley. Los restos del vehículo fueron enganchados a una grúa y llevados a un corralón como parte de la investigación.
Hasta el momento las autoridades no habían informado la identidad de las víctimas ni las causas que originaron la pérdida de control del automóvil.
Tampoco se precisó si el remolque contaba con señalización reflejante adecuada ni por qué permanecía estacionado sobre el acotamiento de una vía federal de alta circulación.