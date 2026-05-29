Registro Civil de Querétaro suma 4,601 nacimientos y 1,214 matrimonios en 2026

Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Registro Civil del municipio de Querétaro registró 4,601 nacimientos y 1,214 matrimonios entre el 1 de enero y el 22 de mayo de 2026, de acuerdo con el corte presentado por la dirección de la dependencia.
La directora Fernanda Padilla detalló que en el mismo periodo se asentaron 526 divorcios, 2,662 defunciones, 134 reconocimientos, 10 adopciones y 81 inscripciones de actas de personas extranjeras. Las cifras superan en volumen el balance de 2024 en el comparativo de meses equivalentes.
¿Cómo cerró el corte del Registro Civil?
El único comparativo cerrado que ofreció la dirección corresponde a defunciones. De enero a abril, los fallecimientos pasaron de 2,171 en 2024 a 2,172 en 2025 y a 2,248 en 2026, un alza de 3.5% en el último año. Padilla aclaró que las adopciones se limitan a la inscripción del acta, ya que el proceso depende de la resolución judicial y no del Registro Civil.
Los nombres más registrados de 2026
En los nacimientos, Sofía y Ailani encabezan los nombres de niña más usados, mientras que Mateo y Liam dominan entre los varones. La dirección también reportó registros poco comunes, como Elías entre los niños y Cheryl entre las niñas. El comportamiento de los matrimonios colectivos y de las uniones igualitarias se contabiliza por separado dentro del total de matrimonios.
La dirección adelantó que integrará un comparativo histórico 2024-2026 para nacimientos, matrimonios y divorcios, además del detalle de nacionalidades en las actas de extranjeros.