Detienen a 9 por privar de la libertad a un hombre en Corregidora

El operativo permitió localizar con vida a la víctima y asegurar un arma de fuego utilizada durante el ataque.

Agentes ministeriales de la Fiscalía de Querétaro durante un operativo de la estrategia Sinergia en el municipio de Corregidora.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito y corporaciones municipales participaron en el operativo coordinado en Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 29 de mayo de 2026.- Nueve personas fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado tras la privación de la libertad de un hombre en Corregidora, en una intervención de la estrategia Sinergia que permitió localizar a la víctima con vida.

La dependencia abrió una carpeta de investigación por privación de la libertad y delitos contra los animales, luego de que uno de los agresores disparara contra un perro dentro del inmueble donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con las indagatorias, el 28 de mayo los probables responsables arribaron a un domicilio de la calle Horizonte, en la colonia Vista Hermosa, a bordo de un vehículo con placas de circulación de Guanajuato.

En el lugar, uno de ellos golpeó al ofendido con un arma de fuego y lo bajó de un caballo, mientras el resto del grupo lo agredía físicamente.

Durante la agresión, ese mismo sujeto accionó el arma contra un perro que se encontraba al interior del inmueble y le provocó la muerte.

La víctima fue trasladada después a un domicilio de El Pueblito, donde presuntamente continuaron los golpes, que le dejaron lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Un arma de fuego y videos entre los indicios

El seguimiento al vehículo relacionado con el ataque derivó en la identificación de un segundo automóvil que presuntamente le brindaba cobertura.

Con esa información, elementos de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con corporaciones municipales, ingresaron al inmueble donde permanecía el ofendido.

En ese punto fueron detenidos Luis Fernando “N”, Angel Armando “N”, Jorge Omar “N”, Alberto “N” y Víctor “N”, quienes coincidían con las características observadas en las videograbaciones del caso y que presuntamente mantenían bajo vigilancia a la víctima.

Otras cuatro personas fueron aseguradas por intentar obstaculizar la intervención de las autoridades, con lo que sumaron nueve los presentados ante la autoridad competente.

Entre los indicios asegurados durante las diligencias figuran un arma de fuego, diversas prendas de vestir similares a las captadas en los videos y varios equipos telefónicos, luego de que el ofendido refiriera haber sido grabado mientras era atacado.

El caso se suma a la línea de operativos en Corregidora que la Fiscalía estatal ha ejecutado bajo el modelo de coordinación interinstitucional.

El ofendido fue trasladado para recibir atención médica especializada y su entrevista continúa abierta dentro de la investigación.

La Fiscalía también dio intervención al Centro de Atención Municipal Animal para determinar la causa de muerte del canino localizado en el domicilio.

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