Dorantes confirma que aspira a la gubernatura de Querétaro en 2027

San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri confirmó que aspira a contender por la gubernatura de Querétaro en 2027, durante una entrevista en la que enmarcó esa meta dentro de su labor legislativa en el Senado de la República.
El panista no esquivó la pregunta sobre su futuro político. "Me encantaría tener la oportunidad de ser candidato a gobernador", afirmó, antes de describir el cargo como un encargo ligado al servicio público.
"Es un puesto de honor, de responsabilidad, de servicio y donde puedes impactar, donde puedes cambiar la vida a muchas queretanas y queretanos", sostuvo.
En ocasiones anteriores el legislador había dejado entrever su aspiración; esta vez la ató de forma directa a los resultados. Frente a la pregunta sobre un eventual rival, evitó personalizar la contienda y movió el eje hacia su trabajo en la Cámara alta. "Más que pensar en contra quiénes, pensar en qué tengo que hacer en el Senado de la República para cambiarle la vida a la gente", respondió.
Dorantes, quien llegó a la Cámara alta como el panista más votado de la entidad, figura entre los aspirantes panistas rumbo a la gubernatura 2027, un proceso en el que el blanquiazul busca refrendar el estado. El senador insistió en que su carta de presentación son las gestiones concretas, no los reflectores.
¿Qué pondría sobre la mesa rumbo a la gubernatura?
Entre las metas que asoció a una eventual candidatura, el legislador colocó la expansión de un programa que impulsó desde San Juan del Río. Se refirió a la Tarifa Unidos, el esquema de transporte público a dos pesos que opera para estudiantes, adultos mayores y trabajadores de servicios públicos.
"Llevar la Tarifa Unidos a los rincones del Estado sería mi sueño", dijo, al plantear que un cargo estatal le permitiría escalar el modelo a más municipios.
El senador cerró la conversación sin matizar su disposición: "Y si me dan oportunidades de la gobernatura, pues lo voy a poder hacer con mayor esfuerzo", subrayó.