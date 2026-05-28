Dorantes confirma que aspira a la gubernatura de Querétaro en 2027

El senador panista enmarcó su interés en la entrega de resultados y evitó señalar rivales rumbo al proceso electoral de 2027.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante una entrevista en San Juan del Río sobre sus aspiraciones políticas rumbo a 2027.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri confirmó en entrevista su intención de buscar la gubernatura de Querétaro en el proceso de 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri confirmó que aspira a contender por la gubernatura de Querétaro en 2027, durante una entrevista en la que enmarcó esa meta dentro de su labor legislativa en el Senado de la República.

El panista no esquivó la pregunta sobre su futuro político. "Me encantaría tener la oportunidad de ser candidato a gobernador", afirmó, antes de describir el cargo como un encargo ligado al servicio público.

"Es un puesto de honor, de responsabilidad, de servicio y donde puedes impactar, donde puedes cambiar la vida a muchas queretanas y queretanos", sostuvo.

En ocasiones anteriores el legislador había dejado entrever su aspiración; esta vez la ató de forma directa a los resultados. Frente a la pregunta sobre un eventual rival, evitó personalizar la contienda y movió el eje hacia su trabajo en la Cámara alta. "Más que pensar en contra quiénes, pensar en qué tengo que hacer en el Senado de la República para cambiarle la vida a la gente", respondió.

Dorantes, quien llegó a la Cámara alta como el panista más votado de la entidad, figura entre los aspirantes panistas rumbo a la gubernatura 2027, un proceso en el que el blanquiazul busca refrendar el estado. El senador insistió en que su carta de presentación son las gestiones concretas, no los reflectores.

¿Qué pondría sobre la mesa rumbo a la gubernatura?

Entre las metas que asoció a una eventual candidatura, el legislador colocó la expansión de un programa que impulsó desde San Juan del Río. Se refirió a la Tarifa Unidos, el esquema de transporte público a dos pesos que opera para estudiantes, adultos mayores y trabajadores de servicios públicos.

"Llevar la Tarifa Unidos a los rincones del Estado sería mi sueño", dijo, al plantear que un cargo estatal le permitiría escalar el modelo a más municipios.

El senador cerró la conversación sin matizar su disposición: "Y si me dan oportunidades de la gobernatura, pues lo voy a poder hacer con mayor esfuerzo", subrayó.

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